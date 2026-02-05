Meta分享4大新春防詐騙貼士　FB、IG及WhatsApp必學安全設定

網絡詐騙愈來愈普遍，Meta與守網者CyberDefender合作，為市民準備防詐貼士，助大家加強防騙意識，在新一年馬到功成、騙徒清零。Meta於2025年1月至10月期間從平台移除超過1.34億則詐騙廣告；2024年6月至2025年10月，用戶舉報涉嫌詐騙廣告的數量亦下降逾50%。Meta與守網者CyberDefender送上防詐錦囊，齊齊安心過年。

小心投資廣告 投資市場機遇處處，實則暗藏風險。如遇到聲稱「低風險、高回報」的投資計劃，務必提高警覺。騙徒常以「很急」、「要儘快」催促作出決定，如感到受壓，應先停一停再作考慮。在Facebook或Instagram上看到投資廣告或帖子時，須謹記以下幾點：

查看「專頁資訊透明度」： 留意專頁的建立日期，是否屬於近期開設；曾否頻繁更改名稱，以及管理員是否身處海外。

認準「藍剔」驗證： 官方機構或知名企業的帳戶，通常附有藍色驗證徽章以資識別。

核實「名人或投資專家」身份： 留意該帳戶是否為本人持有。一般公眾人物絕不會私下邀請用戶轉往WhatsApp對話，更不會在該些群組內提供所謂的「獨家投資建議」。 WhatsApp用戶亦可採取以下安全防護步驟： 調整「私隱設定」： 自行設定權限，控制哪些人士可以加入群組。

查閱「說明卡」： 若被加入陌生群組，在進入前應先查看彈出的說明卡，確認彼此是否有共同群組或聯絡人。

果斷採取行動： 如懷疑對方身份可疑，請即時點擊「封鎖並舉報」，徹底截斷與對方的聯絡。

小心網購陷阱 「一折新春機票」看似吸引，但不少都屬假冒旅行社，不但影響行程，更可能蒙受金錢損失。趁節慶辦年貨，容易被超低折扣誘惑，最終在付款後才發現貨品根本沒有發貨，甚至與賣家失聯。 透過Facebook、Instagram或WhatsApp網購時，請謹記以下要點： 認準「藍剔」驗證：官方機構或知名企業的專頁或帳戶，通常附有藍色驗證徽章以資識別。

留意內容質素：仔細觀察廣告、貼文或訊息內容是否存在錯別字，或圖片設計是否粗劣。

謹慎點擊連結：切勿進入不明來歷的網站或點擊可疑連結，並確認網址是否以「https://」開頭。

警惕轉帳要求：凡只接受銀行轉帳付款的交易均須提高警覺；若要求轉帳至個人銀行戶口，更應加倍小心。

保護個人私隱 新春可以派利是，但個人資料就不應隨便分享。切勿隨意向不明人士或網站披露個人資料，尤其是密碼、驗證碼、銀行卡號、身份證號碼等。 用戶應採取以下步驟加強個人私隱防護，確保帳戶安全： 啟動雙重驗證 (2FA)： 為WhatsApp、Facebook及Instagram帳戶設定雙重驗證，為帳戶提供多重保障。

使用通行密鑰 (Passkeys)： 透過指紋、Face ID或PIN碼一鍵登入。此技術既安全又快捷，令騙徒無法盜取密碼。

進行私隱設定檢查： 定期為WhatsApp、Facebook及Instagram 帳戶執行「私隱設定檢查」，以選取最適合自己的私隱權限。