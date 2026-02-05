農曆新年2026｜「港話通」免費AI線上求籤　AI預測馬年運程教學

港產AI智能助理「港話通」推出全新「AI線上求籤」功能，免費使用AI科技預測運程，籤文內容更是來自黃大仙祠，並非隨便生成。留意AI生成的結果屬於娛樂性質僅供參考，拜年可以與親戚朋友開運試玩。

「港話通」線上求籤功能設計簡單易用，App版及網頁版均適用。登記後只需在主頁點擊「求籤」，即可進入虛擬的籤筒界面。「求籤」功能分成「基礎求籤」及「大師深度解籤」兩部分，基礎求籤不扣分、不設上限，每次大師深度解籤需消耗20積分，每天最多可使用5次。

點擊「立即誠心搖籤」之後，「AI大師」便會現身進行基礎求籤，為用戶抽取一支籤文。籤文內容來自黃大仙祠，每支籤文均附有詳細的「解籤」和拆解，幫助用戶理解其含義。「大師深度解籤」則會提供「綜合運勢」、「愛情運」、「財運」、「事業運」4大選項，由「AI大師」即時指點迷津。無論想問感情運勢，抑或財運指引，「AI大師」都能針對用戶問題進行深度分析。

「大師深度解籤」會因應籤文內容生成逐句解籤，並就選項提出短中長期的建議行動、策略及心態。用戶亦可點擊「分享今日好運」，將籤文分享予親朋好友。