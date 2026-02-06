Dyson全新鋼曜紫色調美髮系列 限時優惠 快閃體驗館 同步登場

Dyson風筒向來是奢華風筒的代表。今次再度推出「鋼曜紫」美髮系列，同時更推出限時節日優惠，可於銅鑼灣快閃店體驗多款美髮用品，以及參與美髮顧問活動，以美麗秀髮度過節慶。

Dyson推出「鋼曜紫」系列色系，延伸於新升級的Dyson Airwrap Co-anda 2x全效吹風造型器、旗艦型號風筒Dyson Supersonic r HD17，同時也限量推出新色Dyson Supersonic Nural風筒、Dyson Airwrap i.d.智能吹風造型器及Dyson Airstrait二合一吹風直髮器。

旗艦風筒優惠價

色調靈感源自稀有寶石「紫碧玉」，Dyson CMF團隊融合深梅紫主體色調、濃郁紫羅蘭細節，再以亮麗粉嫩色點綴。不僅象徵女性的自信、堅韌與溫柔，配上金屬感帶來一份優雅氣派。