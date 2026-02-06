Dyson全新鋼曜紫色調美髮系列 限時優惠 快閃體驗館 同步登場

Dyson風筒向來是奢華風筒的代表。今次再度推出「鋼曜紫」美髮系列，同時更推出限時節日優惠，可於銅鑼灣快閃店體驗多款美髮用品，以及參與美髮顧問活動，以美麗秀髮度過節慶。
Dyson推出「鋼曜紫」系列色系，延伸於新升級的Dyson Airwrap Co-anda 2x全效吹風造型器、旗艦型號風筒Dyson Supersonic r HD17，同時也限量推出新色Dyson Supersonic Nural風筒、Dyson Airwrap i.d.智能吹風造型器及Dyson Airstrait二合一吹風直髮器。
旗艦風筒優惠價
色調靈感源自稀有寶石「紫碧玉」，Dyson CMF團隊融合深梅紫主體色調、濃郁紫羅蘭細節，再以亮麗粉嫩色點綴。不僅象徵女性的自信、堅韌與溫柔，配上金屬感帶來一份優雅氣派。
最新升級的Dyson Airwrap Co-anda 2x搭載Dyson有史以來最強勁的Hyperdymium 2美髮摩打，兩倍氣流升級，吹乾更快速、造型更易上手及持久，同時避免過熱損傷髮質。配備6款升級智能配件，包括直髮器、髮捲及快速乾髮風嘴等，一機即可完成吹乾、拉直、順髮、捲髮、蓬鬆與打造豐盈感，自由轉換不同髮型。
Dyson Supersonic Nural風筒內置智能感應系統，可偵測風筒與頭皮距離，自動調節出風氣流，令吹髮恆溫至約55度，保護頭皮。風筒配件智能辨識功能亦自動調整至用家上次使用的熱力和風力設定，簡化日常造型流程。
Dyson Airwrap Co-anda 2x全效吹風造型器限時節日優惠價為$4,990，Dyson Supersonic Nural優惠價為$2,990。
快閃體驗館
即日起至2月25日，Dyson甜蜜煥新體驗館於百老滙銅鑼灣百德新街分店快閃登場，可試用多款美髮科技，現場亦設有打卡場景及專屬購物優惠。於2月6及7日將邀請兩位KOL擔任「Dyson一日美髮顧問」，分享Dyson使用心得與造型靈感，到場可獲得專業建議，更有機會獲贈限定小禮物。查詢：3065 9666