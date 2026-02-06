POCO M8 5G入門手機上市 二千有找 旗艦配置

POCO M8 5G以高性價比作為招徠。

小米繼REDMI Note 15系列後，另一品牌POCO亦推出全新M8 5G手機，以極具競爭力售價上市。配備高階120Hz AMOLED屏幕、5,000萬像素鏡頭、5,520mAh容量電池，機身維持只有7.35mm厚度，以性價比為殺著。 POCO M8 5G設計時尚輕巧，機身僅7.35mm厚，中框亦只有2.55mm，只重178g。採用曲面屏幕及機身設計，機背以左右對稱設計，提供綠、黑及銀3款配色，機邊更有獨特的條紋點綴，在眾多平面邊框手機當中特別搶眼。具備SGS抗衝擊及跌落認證，可承受1.7m跌落及IP66級防塵防水，堅固耐用。 高階級數靚芒

6.77吋120Hz Flow AMOLED屏幕清晰光亮，支援687億色彩，峰值亮度高達3,200nits，並具備120Hz刷新率、2,560Hz觸控採樣率及2,392×1,080解像度，畫面流暢及操作反應快。內置Snapdragon 6 Gen 3晶片，保持品牌電競性能。 另外屏幕同時有齊旗艦級護眼功能，包括高頻PWM調光，亦獲TUV萊茵低藍光、晝夜節律及不閃頻三重專業護眼認識，長時間打機睇片不傷眼。音效方面則有300%擴大音量，備有Dolby Atmos及Hi-Res Audio音訊。

大光圈AI鏡頭 雙鏡頭配置用上5,000萬像素Light Fusion 400感光元件主鏡頭，具備f/1.8大光圈，拍攝影像清晰細膩，另一個鏡頭為2MP景深鏡頭，前置自拍鏡升級2,000萬像素。配備AI加強人像拍攝模式、動態相片、菲林濾鏡，以及支援HDR及4K錄影，記錄日常夠用有餘。內置多種AI消除、防反光等AI功能，編輯更加方便。