ASUS推出ExpertBook P1專業筆電 商務級功能安全性

ASUS推出商務手提電腦系列ASUS ExpertBook P1403及P1503，主打輕巧耐用、強化AI商務會議功能，以及企業級安全防護，針對專業用戶而設。
為現代專業人士打造
全新ExpertBook P1403與P1503，專為需要基礎運算服務且注重預算的管理人員及專業人士而設計。ExpertBook P1系列提供14吋或15.6吋全高清屏幕選擇，霧灰色調外觀務實簡約，重量僅1.4公斤，屏幕及鍵盤可以180度平放，同時符合多項美國軍規標準，抗摔耐用，方便可隨時攜帶出外工作。
系列搭載第13代Intel Core 5處理器，最高可擴充至1TB儲存容量，支援雙固態硬碟RAID配置，提升資料可靠性並加快運行速度。內建指紋感應器提供快速安全的生物識別登入，加上內置TPM 2.0安全晶片，確保重要商業資料及交易不易洩漏。配備實體網路攝影機防窺閘，可即時保障個人私隱。
完整的I/O連接埠包含兩個USB 3.2 Gen 2 Type-C，支援供電及顯示，還有兩個USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI影像輸出、3.5mm音訊插孔，亦提供Kensington nano安全鎖槽，整合RJ45網路孔，主要集中在機身左方，讓滑鼠可自由移動不受線材干擾。
AI會議功能
搭載獨家ASUS AI ExpertMeet，內建AI翻譯字幕、講者識別、會議摘要、網路攝影機浮水印等，以及雙向AI音訊降噪技術，大幅提升會議生產力。結合Microsoft Copilot AI功能，工作更為智能快捷。
附送3年本地上門保養及3年國際自攜保養，更免費附送最多3年McAfee+ Premium會籍連免費VPN服務，提供更全面的資安防護。ASUS ExpertBook P1403與P1503建議零售價為$5,998及$6,098，即日起於官方網店及豐澤現貨發售。
查詢：3582 4770