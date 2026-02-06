ASUS推出ExpertBook P1專業筆電 商務級功能安全性

ASUS推出商務手提電腦系列ASUS ExpertBook P1403及P1503，主打輕巧耐用、強化AI商務會議功能，以及企業級安全防護，針對專業用戶而設。

為現代專業人士打造

全新ExpertBook P1403與P1503，專為需要基礎運算服務且注重預算的管理人員及專業人士而設計。ExpertBook P1系列提供14吋或15.6吋全高清屏幕選擇，霧灰色調外觀務實簡約，重量僅1.4公斤，屏幕及鍵盤可以180度平放，同時符合多項美國軍規標準，抗摔耐用，方便可隨時攜帶出外工作。

系列搭載第13代Intel Core 5處理器，最高可擴充至1TB儲存容量，支援雙固態硬碟RAID配置，提升資料可靠性並加快運行速度。內建指紋感應器提供快速安全的生物識別登入，加上內置TPM 2.0安全晶片，確保重要商業資料及交易不易洩漏。配備實體網路攝影機防窺閘，可即時保障個人私隱。