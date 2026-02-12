建造業議會倡DfS源頭介入 消除風險減意外

香港建造業近年在安全制度上持續加碼，由前期設計階段介入的建築設計安全(Design for Safety – DfS）、施工現場推行的安全智慧工地系統(4S)，以至前線人員安全表現紀錄計劃，相關指引與工具愈來愈齊全。建造業議會主席何安誠教授工程師在建築設計安全網上研討會上指出，現時工地安全的關鍵，已不單是制度是否存在，而是能否真正落實以改變地盤文化，才能阻止事故發生。
為改變「到現場才補救」的被動模式，議會近年積極向業界推動DfS，即是要求在設計階段已消除或降低施工風險，包括預先規劃吊運路線與死亡地帶、減少高空及密閉空間作業，以及採用MiC、模組化與預製組件，把高風險工序移至工廠完成。業界調查顯示，逾9成工程及監督人員認同DfS可以救命。「好多人以為DfS會拖慢、加重成本，其實做得好反而更快、更平。」何安誠指出，不少項目因前期安全設計完善，施工期由數月縮短至數星期，「安全唔係成本，而係效率。」議會亦支持在DfS及「人人有責、各司其職」原則下，逐步建立清晰責任分工的法規框架，讓業主、顧問、承建商及前線管理人員，各自對安全負上明確責任，而非在事故發生後才追究。
何安誠：關鍵仍在領導層態度
在眾多改革措施中，何安誠最強調的，仍然是領導層的身體力行。議會調查顯示，當董事、CEO、總工程師定期行地盤、公開講安全、支持發現不安全的時候作出停工決定，前線執行力會明顯改善；反之，若安全只停留在文件與口號，「下面一定唔會認真」。
DfS由設計工序預計風險
研討會上，多名來自不同界別的與會嘉賓分享實戰經驗， 指出DfS的真正價值，在於把風險由前線「拉回」設計與規劃時處理。有機電工程代表認為，不少高危工序其實源於設計時未有顧及日後維修需要，若能在設計階段重新安排設備位置、預留安全維修空間，便可大幅減少高空及密閉空間作業。承建商代表則分享，透過預製組件、模組化設計及智能監察系統，不但可降低施工風險，亦能減少
多工種重疊帶來的管理壓力，並改善日後營運及維修安全。公營機構工程代表指出，DfS必須在項目早期介入，透過危害分析、模擬及操作人員參與，把高風險工序盡量移離工地，避免將安全壓力轉嫁前線。整體而言，業界普遍認同，DfS並非增加成本或程序，而是一種以設計換取安全與效率的管理思維；若設計階段未有考慮風險，最終只會由前線工人冒險承擔。
4S覆蓋不均 私人工程成缺口
與此同時，安全智慧工地系統，即係俗稱的4S系統，議會近年主力推動的現場安全框架，涵蓋安全標示、即時監察、標準化流程及全員安全責任。何安誠認為目前不少有關4S的改善措施只是幾萬元級別，卻足以避免致命風險。他形容一定要處理好，多重分判、催工文化，以及無人監督，建造業才能徹底改善工地安全。