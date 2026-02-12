建造業議會倡DfS源頭介入 消除風險減意外

香港建造業近年在安全制度上持續加碼，由前期設計階段介入的建築設計安全(Design for Safety – DfS）、施工現場推行的安全智慧工地系統(4S)，以至前線人員安全表現紀錄計劃，相關指引與工具愈來愈齊全。建造業議會主席何安誠教授工程師在建築設計安全網上研討會上指出，現時工地安全的關鍵，已不單是制度是否存在，而是能否真正落實以改變地盤文化，才能阻止事故發生。

為改變「到現場才補救」的被動模式，議會近年積極向業界推動DfS，即是要求在設計階段已消除或降低施工風險，包括預先規劃吊運路線與死亡地帶、減少高空及密閉空間作業，以及採用MiC、模組化與預製組件，把高風險工序移至工廠完成。業界調查顯示，逾9成工程及監督人員認同DfS可以救命。「好多人以為DfS會拖慢、加重成本，其實做得好反而更快、更平。」何安誠指出，不少項目因前期安全設計完善，施工期由數月縮短至數星期，「安全唔係成本，而係效率。」議會亦支持在DfS及「人人有責、各司其職」原則下，逐步建立清晰責任分工的法規框架，讓業主、顧問、承建商及前線管理人員，各自對安全負上明確責任，而非在事故發生後才追究。