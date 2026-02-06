HONOR葵芳體驗店開幕優惠　HONOR 200手機半價$699、即開即賞送耳機

HONOR在葵芳新都會廣場開設本地第5間體驗店，並推出一系列驚喜優惠，其餘4間HONOR體驗店亦同步推出優惠，最抵買是每日限定貨品，HONOR 200 Pro或HONOR 200 Smart智能電話低至半價！

葵方店限定超值搶購週 為祝賀新店開幕，HONOR葵芳體驗店由即日起至2月13日展開「超值搶購週」開業優惠，多款HONOR產品均設獨享價格，可以低至近半價的超值價格入手HONOR 200 Pro或HONOR 200 Smart智能電話，HONOR Pad 9、HONOR X9b等平板手機都有優惠，HONOR SuperCharge快速充電組合更低至1折發售只售$19。



優惠價加購 除HONOR葵芳體驗店外，其餘4間體驗店推出驚喜優惠，由即日起至2月20日，任何一間分店都有「開幕多重賞」及「即開即賞」禮遇活動，購買任何產品，即可以優惠價格加購HONOR產品，包括$299入手HONOR CHOICE CuBuds耳機、$199買HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Pro智能手錶等。