科技
出版：2026-Feb-06 18:12
更新：2026-Feb-06 18:12

HONOR葵芳體驗店開幕優惠　HONOR 200手機半價$699、即開即賞送耳機

HONOR葵芳體驗店正式開幕，更推出一星期限定優惠。

HONOR在葵芳新都會廣場開設本地第5間體驗店，並推出一系列驚喜優惠，其餘4間HONOR體驗店亦同步推出優惠，最抵買是每日限定貨品，HONOR 200 Pro或HONOR 200 Smart智能電話低至半價！

HONOR葵芳體驗店位於新都會廣場。 「超值搶購週」開業優惠每日特價產品。 現場可以試用HONOR多款產品。 HONOR 400 Pro Molly特別版現已發售。 店內更有其他品牌包括Insta360、Marshall等產品。

葵方店限定超值搶購週

為祝賀新店開幕，HONOR葵芳體驗店由即日起至2月13日展開「超值搶購週」開業優惠，多款HONOR產品均設獨享價格，可以低至近半價的超值價格入手HONOR 200 Pro或HONOR 200 Smart智能電話，HONOR Pad 9、HONOR X9b等平板手機都有優惠，HONOR SuperCharge快速充電組合更低至1折發售只售$19。


HONOR「開幕多重賞」可以特價加購指定產品。 多款耳機都可以優惠價加購。 HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Pro智能手錶加購價$199。 HONOR親選WONES 22.W快充行動電源新張價$69。

優惠價加購

除HONOR葵芳體驗店外，其餘4間體驗店推出驚喜優惠，由即日起至2月20日，任何一間分店都有「開幕多重賞」及「即開即賞」禮遇活動，購買任何產品，即可以優惠價格加購HONOR產品，包括$299入手HONOR CHOICE CuBuds耳機、$199買HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Pro智能手錶等。

即開即賞有多款禮品免費送。

HONOR「超值搶購週」優惠一覽。 HONOR「開幕多重賞」加購優惠一覽。 HONOR「即開即賞」優惠一覽。

即開即賞送禮

於上述推廣期內在HONOR任何一間體驗店購買任何手機、平板或電腦，即可參與「即開即賞」活動，最高可獲贈價值$499的HONOR CHOICE Earbuds Clip或HONOR黑色菱格背包等共5款禮品。

HONOR葵芳體驗店
地址：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓136號舖
電話：3521 1027
營業時間：11am-9pm

