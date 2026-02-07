Xiaomi 17國際版最快3月公布　Ultra版配置跟國行有分別

預計最快在3月MWC 2026全球通訊大會發布，Xiaomi旗艦手機Xiami 17系列國際版，較早前有外媒展示疑似產品效果圖，披露國際版色款選擇，跟部份型號與國行版差異資訊。
較早前外媒展示疑似 Xiaomi 17 跟 Xiaomi 17 Ultra1海外版的渲染圖，當中可看到裝置外觀大致與國行相同，像Ultra版保留圓形LEICA大鏡頭組外觀。
沒有國行版雪山粉色系
色款選擇上Xiaomi 17 Ultra國際版，或將具黑、白及綠色款選擇，但似乎沒有國行冷煙紫配色，另外傳更名LEITZ PHONE的Xiaomi 17 Ultra徠卡版亦未現身。
至於Xiaomi 17國際版就具黑、綠及淺藍配色，其中綠色款為國際版獨有選擇，不過就似乎沒有國行版提供的白色及雪山粉色系可選。
17 Ultra國際版或將配備6,000mAh電池，其電池續航時間為63小時4分鐘，比國行版6,800mAh電池或稍有「縮水」。
Mobile Magazine 短評：玩味十足、具備背屏的Xiaomi 17 Pro / Pro Max未在海外推出稍有遺憾，另攝影愛好者期望的LEITZ PHONE及鏡頭套裝亦有待後續資訊。
資料來源：NIEUWE MOBIEL（荷蘭），GSM Arena
文章獲Mobile Magazine授權轉載