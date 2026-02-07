Xiaomi 17國際版最快3月公布　Ultra版配置跟國行有分別

Xiaomi 17 / Xiaomi 17 Ultra 國際版渲染圖曝光！傳將推這些配色、另 Ultra 版這配置跟國行或有分別？

預計最快在3月MWC 2026全球通訊大會發布，Xiaomi旗艦手機Xiami 17系列國際版，較早前有外媒展示疑似產品效果圖，披露國際版色款選擇，跟部份型號與國行版差異資訊。

較早前外媒展示疑似 Xiaomi 17 跟 Xiaomi 17 Ultra1海外版的渲染圖，當中可看到裝置外觀大致與國行相同，像Ultra版保留圓形LEICA大鏡頭組外觀。

沒有國行版雪山粉色系

色款選擇上Xiaomi 17 Ultra國際版，或將具黑、白及綠色款選擇，但似乎沒有國行冷煙紫配色，另外傳更名LEITZ PHONE的Xiaomi 17 Ultra徠卡版亦未現身。

至於Xiaomi 17國際版就具黑、綠及淺藍配色，其中綠色款為國際版獨有選擇，不過就似乎沒有國行版提供的白色及雪山粉色系可選。