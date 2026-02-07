Huawei Mate X7預訂優惠延至3月8日　摺機耐用度再升級

華為正式在香港市場推出全新摺疊旗艦HUAWEI Mate X7，這款新機不僅在外型上延續了標誌性的「時空之門」影像模組設計，更針對摺疊屏手機最受關注的耐用性與影像表現進行了全方位升級。為了滿足本地消費者的熱烈需求，官方更宣布將原有的預訂優惠延長至3月8日，讓更多玩家有機會入手這部集科技與工藝於一身的年度作品。

HUAWEI Mate X7在機身設計上追求極致的輕薄與平衡，摺疊狀態下厚度僅為9.5mm，展開後更薄至 4.5mm，配合約235g的輕巧重量，提供了接近傳統直板手機的握持手感。而針對摺疊屏的堅韌度，新機首創了三層複合超韌結構，內置非牛頓流體防護層與UTG抗衝擊層，令抗衝擊性能提升20%，耐彎折能力更大幅強化一倍。外屏則採用第二代玄武鋼化昆侖玻璃，結合IP58及IP59級別的防塵抗水保護，顯著解決了摺疊機在日常使用中的脆弱痛點。