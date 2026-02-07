Huawei Mate X7預訂優惠延至3月8日　摺機耐用度再升級

華為正式在香港市場推出全新摺疊旗艦HUAWEI Mate X7，這款新機不僅在外型上延續了標誌性的「時空之門」影像模組設計，更針對摺疊屏手機最受關注的耐用性與影像表現進行了全方位升級。為了滿足本地消費者的熱烈需求，官方更宣布將原有的預訂優惠延長至3月8日，讓更多玩家有機會入手這部集科技與工藝於一身的年度作品。
HUAWEI Mate X7在機身設計上追求極致的輕薄與平衡，摺疊狀態下厚度僅為9.5mm，展開後更薄至 4.5mm，配合約235g的輕巧重量，提供了接近傳統直板手機的握持手感。而針對摺疊屏的堅韌度，新機首創了三層複合超韌結構，內置非牛頓流體防護層與UTG抗衝擊層，令抗衝擊性能提升20%，耐彎折能力更大幅強化一倍。外屏則採用第二代玄武鋼化昆侖玻璃，結合IP58及IP59級別的防塵抗水保護，顯著解決了摺疊機在日常使用中的脆弱痛點。
影像表現為另一大賣點
性能與續航方面，Mate X7搭載了最新的Kirin 9030 Pro處理器，配備16GB RAM與512GB ROM的儲存組合，確保多工處理流暢無礙。機身內嵌5,600mAh矽碳負極大電池，支援66W有線與50W無線快充，續航表現足以支撐高強度的商務與社交需求。
影像表現則是Mate X7的另一大賣點，第二代紅楓影像系統在色彩還原度上提升了43%，進光量更增加達96%。主鏡頭採用1/1.28 吋 RYYB超感光感測器，並支援F1.49至F4.0的十檔可變物理光圈，能根據拍攝場景精確控制景深與進光量。配合具備長焦微距功能的5,000萬像素鏡頭與Ultra HDR技術，即使在逆光或低光環境下，也能捕捉到高達17.5 EV的高動態範圍影像。
建議零售價為$15988
HUAWEI Mate X7現已正式發售，提供雲錦白、寰宇紅及曜石黑三款低調而優雅的配色。16GB + 512GB 版本的建議零售價為$15,988。如果你正好路過各大電訊商或零售商舖，不妨親身感受這款玄武架構帶來的紮實手感與強大攝影實力。
此外，於終部份大舖推出限時減$1,000，如果不是HUAWEI MatePad 11.5或 HUAWEI FreeBuds 6，可分別減$700及$400，加用DBS信用卡最平可以$13,588 可入手！
文章獲Mobile Magazine授權轉載