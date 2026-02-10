Galaxy S26 Ultra無線充電傳升級至25W 惟MagSafe依舊缺席

據最新的消息顯示，Samsung即將推出的 Galaxy S26 系列手機，在無線充電規格上將迎來明顯升級，但對於期待「MagSafe」式磁吸功能的用家來說，可能要再等一下了。

Galaxy S26及S26+預計支援 20W充電

據 Wireless Power Consortium (WPC) 的最新認證資料，Galaxy S26 系列將手機支援 Qi 2.2.1 協定。這項升級最直接的影響體現在充電速度上，消息指 Galaxy S26 Ultra 的無線充電功率將提升至 25W，而 Galaxy S26 及 S26+ 則預計支援 20W。相比現時 Galaxy S25 系列維持多年的 15W 規格，這次的進步明顯是為了追趕競爭對手。