Trump Mobile T1 外型規格全曝光 經典黑金顏色

早前熱烈討論的 Trump Mobile 手機計劃，經歷過一段時間的沉寂後，近日特朗普集團Trump Group終於有了進一步的進展。雖然這款名為 T1 的手機曾一度傳出規格與設計上的變動，但最新流出的資料顯示，開發團隊已經完成了外型與硬體配置的調整，正準備正式打入市場。這部帶著話題光環的新作，在整體設計語言上與最初曝光的原型機有明顯不同。
Trump Mobile TI 設計與原機型大不同
從最新的產品圖來看，T1 的機身線條變得更為圓潤，背面設計捨棄了原本較為突兀的鏡頭模組排列，改以簡潔的垂直分佈呈現，整體視覺效果更符合手感握持。機身配色方面，除了預期的經典黑金搭配，似乎還會加入更具現代感的金屬色調。雖然外觀經過重新修飾，但品牌最具代表性的標誌依然保留在機背顯眼位置，辨識度極高。
在硬體性能方面，T1 的規格也隨市場趨勢作出了相應升級。據了解，新款 T1 將搭載中高階處理器，並配備充足的儲存空間，以確保系統運行流暢度。螢幕顯示技術則選用了高刷新率面板，不僅提升了動態影像的流暢度，也讓日常操作反應更敏捷。此外，開發團隊特別針對電池容量與充電速度進行了優化，強調續航力能滿足日常商務與影音娛樂的需求。
系統軟體也是這次 T1 改版的重點之一，預計將搭載基於 Android 系統深度定制的界面，並加入多項專為該品牌用戶開發的特色應用程式。雖然目前尚未公布具體的發售日期與官方定價，但隨著改版細節相繼流出，預計這款話題性十足的手機距離正式發表已不遠。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載