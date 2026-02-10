AirPods Pro 4傳聞將配備感知環境鏡頭　Apple準備在這時間推出？

AirPods Pro 4有傳配備一個微型紅外線鏡頭用作感知周邊環境及動作。

據一位名為「Kosutami」的原型機收藏家和爆料人在X上透露，Apple下一代AirPods Pro將配備鏡頭，以便觀察用戶周圍的情況。

配備紅外線鏡頭 Kosutami在X上發表的一篇新文章中表示，下一代AirPods Pro將能夠感知佩戴者周圍的環境，這很可能是透過耳塞中的相機實現。供應鏈分析師郭明錤表示，2026年推出的AirPods Pro將迎來「更重大」的硬體升級，至少會配備一個微型紅外線鏡頭。他先前曾表示，配備紅外線鏡頭的 AirPods可以識別手勢，並與Apple Vision Pro頭戴式裝置配合使用，提供更佳的空間音訊體驗。

Kosutami補充道，新款AirPods Pro的售價將與現款相同，這與先前的傳聞有分歧，早前曾傳出下一代AirPods Pro將是AirPods Pro 3的衍生版本，與現款並列銷售。

現時Apple同時發售兩款AirPods 4及AirPods Pro 3。

新舊型號同時發售 一位名為「Instant Digital」的中國爆料者證實了關於新款AirPods Pro將配備紅外線攝影機以實現手勢控制的傳聞，並補充了一些細節和說明。據稱AirPods Pro並非全新一代產品，而是2025年發布的AirPods Pro 3的高階升級版，價格更高，這意味著兩款產品最終可能會同時銷售。Apple目前推出了售價分別為$1099和$1499的兩個版本AirPods 4，因此這種說法極有可能成立。

不過早在2025年9月，郭明錤就已報道稱，Apple計劃在2026年推出AirPods Pro 3的繼任者。這有點不尋常，因為Apple通常會等待大約3年才對AirPods的硬體進行重大更新。目前尚不清楚新款 AirPods Pro 3是高階升級版還是完整的AirPods Pro 4，但Apple通常會在下半年才發布新款 AirPods。 消息來源：MacRumors