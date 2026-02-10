黑神話鍾馗｜6分鐘CG預告拜年 創辦人承認未製作戰鬥畫面

遊戲公司「遊戲科學」（Game Science）今日（2月10日）為開發中的大作《黑神話：鍾馗》公開一部時長6分46秒的CG影片。創辦人馮驥強調，若這條拜年短片讓玩家感覺到「驚喜中混合著一絲怪異、溫馨裡帶著幾分獵奇」，他就相當滿足了。

據介紹，《黑神話：鍾馗》的故事取材自中國古代神話與民俗傳說，玩法則延續前作《黑神話：悟空》，採用單機動作角色扮演模式。官方貼心提醒，最新釋出的《黑神話：鍾馗》影片是為馬年特別製作，劇情僅供娛樂，並不代表遊戲本身。