小米 18 Pro 傳配備雙2億像鏡頭 手機攝影規格推向新高峰

踏入2026年，各大智能手機品牌在拍攝鏡頭技術的競爭似乎進入了另一個維度。據內地著名爆料達人數碼閒聊站的最新消息，市場預期的小米 18 Pro 手機正在測試一項突破性的硬件配置，嘗試在維持輕巧機身的同時，將手機攝影規格推向新高峰。

這次流出的資料指出，一款配備 6.3 吋屏幕的小尺寸旗艦正在測試雙 2 億像的相機組合。雖然消息並未直接指明型號，但根據產品線的更新與定位，外界普遍預測這款型號便是明年備受期待的小米 18 Pro。