小米 18 Pro 傳配備雙2億像鏡頭 手機攝影規格推向新高峰

踏入2026年，各大智能手機品牌在拍攝鏡頭技術的競爭似乎進入了另一個維度。據內地著名爆料達人數碼閒聊站的最新消息，市場預期的小米 18 Pro 手機正在測試一項突破性的硬件配置，嘗試在維持輕巧機身的同時，將手機攝影規格推向新高峰。
這次流出的資料指出，一款配備 6.3 吋屏幕的小尺寸旗艦正在測試雙 2 億像的相機組合。雖然消息並未直接指明型號，但根據產品線的更新與定位，外界普遍預測這款型號便是明年備受期待的小米 18 Pro。
要在細小的機身空間內塞入兩枚高像素的大底感光元件，對於手機內部空間的佈局是一項極大的考驗。開發團隊不僅需要解決散熱問題，還必須確保電池容量與性能輸出不會因相機模組的擴大而受到影響。目前的行業趨勢顯示，包括華為、OPPO 及 HONOR 在內的多個品牌都在研發雙 2 億像的攝像方案，而小米 18 Pro 則傾向於將這套強大的影像系統整合到更適合單手操作的 6.3 吋機身之中。
小米 18標準版長焦微距功能或升級
除了高像素主鏡頭外，傳聞標準版的小米 18 系列亦會針對長焦微距功能進行升級，引入更先進的潛望式鏡頭技術，這意味著新一代小米旗艦將會在不同焦段上展現更均衡的表現。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載