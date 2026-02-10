電動車｜LEXUS RZ550e系列登場　豪華旗艦一換一車價60萬起

國產電動車傾巢而出，想揀其他品牌，日系LEXUS的全新純電豪華SUV旗艦型號RZ550e F SPORT與豪華配置的RZ500e Luxury，正式登陸香港市場。新一代RZ系列底盤強化、創新的專屬聲浪系統等，加上全面豪華配置，全面實踐「Lexus Driving Signature」的駕駛追求。
「一體化」操控哲學
外觀上，全新RZ系列配備標誌性的LED頭燈與貫穿式尾燈設計。F Sport版本車身細節更加入了大量專屬黑色風格套件 ，包括專屬前後揼把（附制動通風導管）、專屬徽飾、專屬流線尾翼以及20寸具有Aero導風設計的輕量化輪圈合。
全新RZ550e F SPORT應用LEXUS電動車專屬e-TNGA平台，將電池組巧妙地整合於車架上，賦予RZ極低的重心與均衡的配重，大大提升車身剛性，同時消除電動車常見的沉重感。配備了全球首創的車輛制動姿態控制系統，該技術能精準控制前後輪的制動力道分配，有效抑制停車時產生的車身前傾，令加減速過程更為平穩流暢。
引進全新的碳化矽逆變器，大幅減少電力轉換時的能量損。RZ550e F SPORT配備了總容量達76.96 kWh的高效能鋰電池組 ，在 WLTC測試標準下續航里程437km，RZ 500e Luxury為460km。
動力輸出方面，RZ550e F SPORT搭載了最新一代高效能輸出電子車軸，總功率達300kW，0-100km/h加速僅需4.4 秒 ；同時結合DIRECT4 電子動態四驅系統，能根據路面狀況、加速意圖及轉向角度，在千分之一秒內於前後軸之間智能分配扭力。
Tazuna韁繩概念車廂
軚盤觸控追蹤按鈕與大型抬頭顯示器無需低頭即可操作，整合了原廠導航系統、無線Apple CarPlay及智能語音控制功能的14吋大型觸控螢幕，駕駛者只需微小的視線移動即可掌控全車功能。
RZ550e F SPORT有專屬運動座椅，輔以專屬藍色縫線，展現強烈的運動氣息與統一的工藝美感。更搭載具備64色變化的動感投影門飾氣氛燈 ，由三重影像投射到經雷射加工的前門飾板上，模擬水面的反射光。
擁有高達2850mm的長軸距，後座配合全平地台設計，新車更搭載了阻隔熱力的全玻璃車頂，能隨時切換透明或霧化狀態。
主動式安全系統
全線標配Lexus Safety System+ 3.0主動式安全系統，包括預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距巡航定速系統、線道追蹤輔助系統及360度環迴影像輔助系統等。車廂提供兩組220V / 1500W插座，可為為電子設備供電或作應急電力V2L供電。
LEXUS ALL-NEW RZ500e Luxury一換一限量登場價$599625起（原價$629725）、LEXUS ALL-NEW RZ550e F-Sport一換一登場價$679820 (原價$709920)。