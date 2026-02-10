電動車｜LEXUS RZ550e系列登場　豪華旗艦一換一車價60萬起

國產電動車傾巢而出，想揀其他品牌，日系LEXUS的全新純電豪華SUV旗艦型號RZ550e F SPORT與豪華配置的RZ500e Luxury，正式登陸香港市場。新一代RZ系列底盤強化、創新的專屬聲浪系統等，加上全面豪華配置，全面實踐「Lexus Driving Signature」的駕駛追求。

外觀上，全新RZ系列配備標誌性的LED頭燈與貫穿式尾燈設計。F Sport版本車身細節更加入了大量專屬黑色風格套件 ，包括專屬前後揼把（附制動通風導管）、專屬徽飾、專屬流線尾翼以及20寸具有Aero導風設計的輕量化輪圈合。

全新RZ550e F SPORT應用LEXUS電動車專屬e-TNGA平台，將電池組巧妙地整合於車架上，賦予RZ極低的重心與均衡的配重，大大提升車身剛性，同時消除電動車常見的沉重感。配備了全球首創的車輛制動姿態控制系統，該技術能精準控制前後輪的制動力道分配，有效抑制停車時產生的車身前傾，令加減速過程更為平穩流暢。

引進全新的碳化矽逆變器，大幅減少電力轉換時的能量損。RZ550e F SPORT配備了總容量達76.96 kWh的高效能鋰電池組 ，在 WLTC測試標準下續航里程437km，RZ 500e Luxury為460km。