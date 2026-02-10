電動車充電丨英之傑夥加德士全港首個油電站啟用 部署施耐德電氣DC充電樁 設專屬預約與商用車優惠

配合香港特區政府的《電動車普及化路線圖》，作為智慧能源管理專家，施耐德電氣在電動車充電產業積極與英之傑香港合作，提供一站式智慧充電解決方案。最新英之傑與加德士合作，雙方宣布推出全港首個聯營油電站，並選址於在蒲崗村道加德士加油站作首個站點提供服務。該油電站除部署了兩台施耐德電氣的EVlink Pro直流(DC)高速充電椿，提供120kW快充之餘，更是全港首個配置AI辨識技術充電站，能夠為的士於專用時段用作預約充電認證，核實商用車身份，並能享用優惠價格充電。

施耐德電氣高速充電椿可與英之傑的全新Inchcape One+專屬手機應用程式銜接，全新優化的程式在使用時更方便快捷，為電動車駕駛者提供全面、無縫的充電設施及服務配套。

兩台施耐德電氣EVlink Pro DC直流高速充電椿 提供120kW快充 該聯營油電站位於蒲崗村道與豐盛街交界的蒲崗村道加德士加油站，安裝了兩台施耐德電氣EVlink Pro DC直流高速充電椿，能提供高達120kW充電，約30分鐘便能為的士或小巴充滿電。施耐德電氣香港區總裁趙啟文表示，品牌提供一站式穩定可靠的直流充電解決方案及全天候技術支援服務，而且高速充電樁屬於高規格安全標準配置，包括獲多項IEC國際安全認證、具有IP55防水防塵等級、能於高達50°C的條件下維持正常運作，非常適合香港潮濕、高溫及戶外環境使用。

「隨着香港積極提升基礎設施的能源效率和韌性，以滿足商用及私人電動車對完善充電網絡的需求，這次合作是展現政府、企業和市場攜手推動城市項目落地的最佳例子。作為全球能源科技領導者，施耐德電氣憑藉其190年的創新經驗，一直積極透過全方位電動車充電解決方案，促進香港邁向新能源格局與智慧綠色運輸。」他又感謝與英之傑共同深化的策略合作伙伴關係，令新合作充分發揮各方優勢協作，創造高效、可持續的充電設施，為油站、電動車駕駛者提供全面、無縫的充電設施及服務配套。

推動電動的士普及化 繁忙時段提供專屬預約 此外，該全新充電站於每日繁忙時段(下午3至6時)會為電動的士提供每支充電樁6個預約充電時段，解決司機最常遇到的輪候時間煩惱，其餘時段則開放予所有車主，提升使用靈活性。油電站是全港首個採用AI人工智能攝影機技術的充電站，系統主要以的士特徵作為辨識依據，如的士頂燈、半月牌及車隊貼紙。當判斷車輛為的士後，系統在下午3至6時的專用時段用作認證，核實商用車身份，並能享用優惠價格充電。新油電站的投入有助減少的士司機尋找充電樁的時間，增加營運時數，進一步支持香港建立更完善的快速充電網絡。

為慶祝首個油電站啟用，官方指即日起至2026年3月15日，車主可享開幕限時優惠，電動私家車充電收費$2.8一度電，的士充電收費$2.5一度電。