港大開發3D胰島類器官 為糖尿病治療帶來革命性突破

糖尿病一直被視為需要終生管理的慢性疾病，其影響更持續擴大。根據國際糖尿病聯盟（International Diabetes Atlas）發表的《IDF Diabetes Atlas 2025》，目前全球約有 5.89 億名 20 至 79 歲成人正受糖尿病影響，相當於每九名成人便有一人患病；患者人數更預計於2050 年攀升至 8.53 億，增幅逾四成，反映全球醫療負擔正急速上升。無論是一型還是部分二型糖尿病患者，都需要長期監測血糖、嚴格控制飲食，甚至每日多次注射胰島素。醫學界至今仍未有徹底根治糖尿病的療法，患者只能長期與疾病共存。正因如此，香港大學李嘉誠醫學院生物化學系周中軍教授及其研發團隊以原創技術，開發了通用型胰島類器官，成為糖尿病治療創新的重要科研方向。

從「補充胰島素」到「重建胰島功能」

現時主流治療方式仍以補充外源胰島素為主，但這始終難以完全模擬人體天然胰島對血糖水平的精確調控；而胰島移植雖具潛力，卻一直受制於供應不足及排斥風險。周中軍教授多年來從事發育、代謝和衰老研究，他率領團隊成功利用人類幹細胞開發出3D胰島類器官，能高度模擬真實胰島的結構與功能。團隊開發國際領先的胰島自發分化技術，模擬了胰腺自然發育進程，減少人為干預，不但提升生產效率並降低成本，同時亦保留細胞之間的連接和通訊傳遞，確保細胞間天然的自我調控和胰島素分泌功能。

與傳統細胞治療不同，3D胰島類器官能夠如人體胰島般根據葡萄糖濃度，自我調節胰島素分泌。在持續高糖刺激下，更出現與人體餐後一致的「雙峰」胰島素釋放模式，顯示其生理反應接近真實胰島功能。換言之，這項技術不僅是單純補充胰島素，而是嘗試重建人體自身的血糖調節能力，為糖尿病帶來革命性治療方案。

提升生物相容性 邁向臨床應用與商品化

要讓細胞治療真正成功，生物相容性和血管生成是關鍵因素。團隊透過提高微孔率及納米表面粗糙度，促進血管生成，從而提高胰島類器官移植的存活率和胰島素分泌效率。這項技術正邁向臨床應用，研發團隊致力於開發通用型胰島類器官，期望能使其成為貨架型藥品，讓患者在移植時無需擔心免疫排斥，為糖尿病治療提供一個具前瞻性和個性化的新方案。

面對全球糖尿病人口持續上升，醫療體系的長期壓力不斷加劇。倘若胰島類器官技術能普及應用，未來治療模式或可從「終生依賴外源胰島素」，逐步走向「修復胰島功能」的新世代。對患者而言，這不只是科技突破，更可能是生活質素的重大提升。