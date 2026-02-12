iPhone 18 Pro系列傳不漲價　Apple努力削生產成本

旗艦大廠手機品牌為保留競爭力，在現時RAM / NAND成本高漲情況下，將以不同方案應對；像預計今年第三季推出的iPhone 18 Pro跟iPhone 18 Pro Max手機，就盛傳Apple正以不同方式，努力維持以現版本價位開賣。
與記憶體供應商談判
據外媒引述廣發證券分析師Jeff Pu報告，指Apple計劃將iPhone 18 Pro跟iPhone 18 Pro Max入場價，維持在現時iPhone 17 Pro跟Pro Max相同水平。
文中提到Apple正以多個方案，進行iPhone 18 Pro / 18 Pro Max生產成本管理，與記憶體供應商如三星半導體跟SK 海力士談判，期望得出更有優勢產品訂單。
減輕其他零部件成本
另外Apple亦希望藉減輕其他零部件成本，如螢幕面板跟相機組件價格，以盡量讓iPhone 18 Pro / 18 Pro Max入場價能維持現版本水平，以確保市場競爭力。
Mobile Magazine短評：這次消息基本符合1月下旬分析師郭明錤所發表的報告，指Apple計劃盡可能避免iPhone 18 Pro機型漲價說法相符，果迷大可安心期待。
資料來源：MacRumors
文章獲Mobile Magazine授權轉載