iPhone 18 Pro系列傳不漲價　Apple努力削生產成本

iPhone 18 Pro / 18 Pro Max 價格資訊再曝！傳維持現有入場價、Apple 正努力採取「這些」方案

旗艦大廠手機品牌為保留競爭力，在現時RAM / NAND成本高漲情況下，將以不同方案應對；像預計今年第三季推出的iPhone 18 Pro跟iPhone 18 Pro Max手機，就盛傳Apple正以不同方式，努力維持以現版本價位開賣。

與記憶體供應商談判

據外媒引述廣發證券分析師Jeff Pu報告，指Apple計劃將iPhone 18 Pro跟iPhone 18 Pro Max入場價，維持在現時iPhone 17 Pro跟Pro Max相同水平。

文中提到Apple正以多個方案，進行iPhone 18 Pro / 18 Pro Max生產成本管理，與記憶體供應商如三星半導體跟SK 海力士談判，期望得出更有優勢產品訂單。