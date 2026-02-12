熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Feb-12 12:45
更新：2026-Feb-12 12:45

iPhone 18 Pro系列傳不漲價　Apple努力削生產成本

分享：
iPhone 18 Pro / 18 Pro Max 價格資訊再曝！傳維持現有入場價、Apple 正努力採取「這些」方案

iPhone 18 Pro / 18 Pro Max 價格資訊再曝！傳維持現有入場價、Apple 正努力採取「這些」方案

adblk4

旗艦大廠手機品牌為保留競爭力，在現時RAM / NAND成本高漲情況下，將以不同方案應對；像預計今年第三季推出的iPhone 18 Pro跟iPhone 18 Pro Max手機，就盛傳Apple正以不同方式，努力維持以現版本價位開賣。

與記憶體供應商談判

據外媒引述廣發證券分析師Jeff Pu報告，指Apple計劃將iPhone 18 Pro跟iPhone 18 Pro Max入場價，維持在現時iPhone 17 Pro跟Pro Max相同水平。

文中提到Apple正以多個方案，進行iPhone 18 Pro / 18 Pro Max生產成本管理，與記憶體供應商如三星半導體跟SK 海力士談判，期望得出更有優勢產品訂單。

adblk5

iPhone 18 Pro Max 傳成歷代最重旗艦機 較17 Pro Max增加10g iPhone 18 Pro Max 傳成歷代最重旗艦機 較17 Pro Max增加10g iPhone 18 Pro Max重量可能突破 240g，相比 iPhone 17 Pro Max 的233g 再增加約 10g。（效果圖） iPhone 18 Pro傳聞規格。（效果圖） 傳聞中的iPhone 18系列。（相片來源：Apple Hub） iPhone 18 Pro傳告別動態島 螢幕配置初次曝光 消息指 iPhone 18 Pro / Pro Max 或會將部份 Face ID 組件收納於屏下，導致屏幕前鏡頗大機會移位，由現時中央位置移到螢幕左上角開孔

減輕其他零部件成本

另外Apple亦希望藉減輕其他零部件成本，如螢幕面板跟相機組件價格，以盡量讓iPhone 18 Pro / 18 Pro Max入場價能維持現版本水平，以確保市場競爭力。

Mobile Magazine短評：這次消息基本符合1月下旬分析師郭明錤所發表的報告，指Apple計劃盡可能避免iPhone 18 Pro機型漲價說法相符，果迷大可安心期待。

資料來源：MacRumors

文章獲Mobile Magazine授權轉載

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務