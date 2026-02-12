Samsung傳挑戰Huawei Pura 90　研發嶄新可變光圈技術

在智能手機攝影技術的演進過程中，物理光圈的切換一直被視為光學與機械工藝的極致結合。根據近日外媒披露的消息，Samsung似乎正準備重新啟動「可變光圈」技術的研發計劃，目標直指未來的Huawei Pura 90系列以及Apple潛在的iPhone 18，預告手機影像市場即將迎來新一輪的硬件規格大戰。

Apple有意引入相關技術

回顧手機攝影發展史，SAMSUNG F1.5與F2.4之間切換的鏡頭設計。然而，當時受限於機身厚度控制與零件成本考量，該技術在Galaxy S10之後便淡出大眾視線，取而代之的是更大感光元件與演算法優化。