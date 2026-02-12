Samsung傳挑戰Huawei Pura 90　研發嶄新可變光圈技術

在智能手機攝影技術的演進過程中，物理光圈的切換一直被視為光學與機械工藝的極致結合。根據近日外媒披露的消息，Samsung似乎正準備重新啟動「可變光圈」技術的研發計劃，目標直指未來的Huawei Pura 90系列以及Apple潛在的iPhone 18，預告手機影像市場即將迎來新一輪的硬件規格大戰。
Apple有意引入相關技術
回顧手機攝影發展史，SAMSUNG F1.5與F2.4之間切換的鏡頭設計。然而，當時受限於機身厚度控制與零件成本考量，該技術在Galaxy S10之後便淡出大眾視線，取而代之的是更大感光元件與演算法優化。
隨着對手HUAWEI自Mate 50系列起成功將多段可變光圈技術發揚光大，並在Pura系列上展現出顯著的進光量控制與景深優勢，加上傳聞Apple亦有意在未來的iPhone旗艦中引入相關技術，SAMSUNG顯然感受到了壓力。最新業界情報顯示，SAMSUNG已要求多家鏡頭模組供應商，包括旗下SAMSUNG Electro-Mechanics及MCNEX，着手開發新一代的可變光圈組件並提供樣品。
減少對人工演算法的依賴
儘管SAMSUNG近年憑藉高像素感光元件與AI影像處理在市場站穩陣腳，但物理光圈在控制景深層次及適應極端光影環境方面，仍具備軟件演算難以完全模擬的自然質感。面對HUAWEI Pura 90可能帶來的進一步光學突破，SAMSUNG重新擁抱物理結構的決定，被視為強化旗艦機種影像深度與層次感的關鍵。
業內人士指出，目前的開發工作仍處於早期階段，雖然最終是否會全面應用於接下來的Galaxy旗艦機型尚存在變數。隨着HUAWEI持續研發影像黑科技，以及SAMSUNG與Apple的相繼投入，可變光圈技術極大機會成為未來頂級旗艦手機的標準配備。對於一般用戶而言，這代表手機在低光拍攝與人像虛化處理上將會有更真實的表現，減少對人工演算法的依賴，回歸光學攝影的本質。(來源:etnews)
文章獲Mobile Magazine授權轉載