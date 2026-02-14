Galaxy S26系列歐版規格詳情流出　維持標配12GB RAM

預計於2月25日Galaxy Unpacked發布會登場、三星重點手機Galaxy S26系列，較早前有外媒展示了三款新品S26、S26+跟S26 Ultra的詳細規格表，徹底披露其詳細配置。

關於S26系列三款新品詳細規格資訊，由德媒WinFuture在較早時份於網絡展示，據透露這次披露詳細規格主要適用於歐洲市場，其他地區如港版或有所差異。

配備Exynos 2600晶片

規格表中可看到S26跟S26+歐版將配備Exynos 2600晶片、僅S26 Ultra採用S8E Gen5；不過全線機型均至少標配12GB RAM、S26 Ultra更具16GB版本。

另外網絡制式方面，Galaxy S26 Ultra將保留雙Nano SIM卡槽再額外擁有eSIM功能，而S26跟S26+則採單Nano SIM配eSIM設計。