iOS 26.3現已發布可更新　一文睇清iPhone新功能

iOS 26.3更新現已上線，iPhone用家可以隨時下載並安裝。

Apple今天正式發布iOS 26.3，雖然它的新功能不如iOS 26.1或iOS 26.2多，但仍然有一些值得了解的新增功能，不過要留意部分新功能不適用於香港用家。

在iOS 26.3中讓iPhone用戶更容易過渡到Android智能手機。

傳輸到Android Apple在iOS 26.3中讓iPhone用戶更容易過渡到Android智能手機，全新的傳輸工具可讓iPhone用戶將他們的裝置放在Android裝置旁邊以啟動傳輸過程。兩部智能手機連線後，用戶可以選擇轉移照片、簡訊、筆記、應用程式、密碼、電話號碼等資訊。資料傳輸無需下載和使用獨立app，整個過程更加便捷。 健康資料、透過藍牙配對的裝置以及受保護的項目例如鎖定的筆記就不會傳輸到新裝置。Google也有類似的功能，可以將資料從Android裝置傳輸到 iPhone，因此這是兩個平台之間的雙向過程。

全新天氣壁紙 在鎖定畫面自訂選項中新增了「天氣」壁紙選項，之前Apple將天氣和天文壁紙合併在一個版塊中，現在天氣壁紙被單獨列出，共有3款預先設計好的天氣壁紙，時間顯示字體不同，天氣小工具也不同。

iOS 26.3可選擇限制精確位置。

限制精確位置 iOS 26.3新增了一項設置，允許運營商限制位置跟踪，但僅限支援此功能的運營商以及只適用於搭載C1和C1X數據機的iPhone 16e和iPhone Air。啟用此設定後，通常提供給行動網路的部分資料將受到限制。例如運營商將無法獲取精確到街道地址的位置信息，而只能獲取設備所在的街區範圍。目前只有美國Boost Mobile、英國的EE和BT、德國的Telekom以及泰國的AIS和True提供這項功能。

歐盟地區iOS 26.3「通知轉發」設定，可使用Apple Watch以外的手錶收到通知。

第三方穿戴功能 Apple針對第三方穿戴裝置新增了一些僅限歐盟地區的功能，包括「通知轉發」設置，允許將iPhone上的通知轉發到第三方穿戴設備，例如Android智能手錶；另外，耳機和智能手錶等設備將能夠使用與AirPods和Apple Watch相同的部分功能包括近距離配對。 安全性更新 iOS 26.3修正了數十個安全漏洞，其中包括一個已知已被積極利用的漏洞。Apple表示，dyld動態連結編輯器存在漏洞，攻擊者可以利用該漏洞執行任意程式碼。此外還有其他幾個漏洞也得到了修復，涉及應用程式和服務。Apple建議所有用戶盡快將裝置更新至iOS 26.3、iPadOS 26.3和 macOS Tahoe 26.3。