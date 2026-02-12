農曆新年2026｜宣萱傳授WhatsApp新春開運貼士　教你10大實用功能（有片）

WhatsApp與宣萱合作，特別推出全新「開運秘笈」，集合 10 大實用貼士，助大家提升數碼安全意識及解決生活上溝通的問題，以「開運十式」為主題，針對這些常見情境，為用家化解數碼煩惱，安心迎接好運一年。

自訂貼圖 迎接新春佳節，不妨花點心思，將喜愛或寓意美好的照片自訂貼圖，化身電子護身符並與好友分享。同時可隨時將最重要的WhatsApp對話置頂，讓祝福與心意時刻相隨。

發送影片訊息 WhatsApp可即時錄製最長60秒的影片訊息，點按相機圖示，切換至影片訊息分頁，錄製一段影片訊息並點按傳送，將真摯心意化為溫暖的新年祝福。喜愛的影片亦可轉換成動態貼圖，或於「貼圖搜尋」輸入幸運數字及正能量字句，將文字轉換成貼圖。

訊息傳送貼士 善用向自己傳送訊息功能，即時記錄突如其來的靈感、提醒事項或草擬訊息。如發現訊息有錯，可以在15分鐘內使用編輯訊息功能即時修正。

封鎖及舉報可疑訊息 突然被加入陌生拜年群組？對方更附上連結並聲稱點擊後可贏取「開運利是」？為免潛在風險，用戶可即時在一對一及群組對話中使用封鎖及舉報功能。 同時，用戶亦可自行變更群組私隱設定，決定誰可將自己加入群組，更可隨時隱藏在線狀態，進一步加強個人私隱保護。可將未知來電者設為靜音，遠離騷擾。

群組意見調查 為免在活動安排上出現意見分歧，大家可於群組對話中使用意見調查功能，快速達成共識。作出決定後，更可將餐廳地址、聚會時間等重要訊息置頂（最多三則），使所有資訊更清楚明確，讓團聚順利圓滿。

對話鎖定功能 WhatsApp預設以端對端加密技術保障用戶私隱，確保語音對話、通話及訊息同樣安全可靠。啟用對話鎖定功能，將指定對話集中存放於受保護的資料夾內，並需透過預設的裝置驗證方式方可存取，加強個人資訊防護。啟用閱後即刪功能，相關相片、影片及語音訊息可於開啟後自動消失。

分享高清相片 透過分享高清相片及影片，清晰保存團聚時刻。與親朋好友進行視像通話時，亦可使用特效、濾鏡及背景，更加有趣好玩。

32人群組視像通話 用戶可隨時在群組對話中發起多達32人的群組視像通話，並可透過畫中畫功能，同步向其他對話送上祝福。此外，透過動態功能與所有聯絡人分享幸運時刻。

自動刪除訊息 啟用自動刪除訊息功能，將訊息設定在傳送24小時、7天或90天後消失，加強私隱保護。

活動提前提醒 輕鬆在群組中建立活動，更可自訂提前提醒，確保大家都清楚了解時間與地點。追蹤喜愛的 WhatsApp頻道，便可即時接收最新節慶活動資訊。