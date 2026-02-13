EVA迷要有！CASETiFY再度聯乘新世紀福音戰士　親自設計個人化手機殼

首次可自行設計

適逢《新世紀福音戰士》系列誕生30周年，是次合作將EVA的獨特美學風格與頂級防護科技進一步融合。EVANGELION x CASETiFY聯乘系列首度增設強化版個人化自訂設計，包括個人化角色手機殼，粉絲可在印有碇真嗣及綾波零等超人氣角色的設計上，加入姓名或字母縮寫，打造個人專屬配件。

EVANGELION個人化標誌手機殼更首度開放自由組合設計，可根據個人喜好將作品中極高辨識度的NERV標誌、第四使徒等圖案，與多款背景素材隨意配搭。