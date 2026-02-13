熱門搜尋:
科技
出版：2026-Feb-13 11:00
更新：2026-Feb-13 11:00

EVA迷要有！CASETiFY再度聯乘新世紀福音戰士　親自設計個人化手機殼

CASETiFY推出《新世紀福音戰士》第二彈聯乘產品。

CASETiFY推出《新世紀福音戰士》第二彈聯乘產品。

CASETiFY宣佈與傳奇級動漫作品《新世紀福音戰士》再度攜手，推出萬眾期待的第二彈聯乘系列，並將於2月20日下午4時開始公開發售。

EVANGELION x CASETiFY聯乘系列首度開放自由組合設計。 EVANGELION x CASETiFY聯乘系列有齊人氣主角。 EVANGELION x CASETiFY聯乘系列多款精美設計。 EVANGELION x CASETiFY聯乘系列有極高辨識度的NERV標誌、第四使徒等圖案。

首次可自行設計

適逢《新世紀福音戰士》系列誕生30周年，是次合作將EVA的獨特美學風格與頂級防護科技進一步融合。EVANGELION x CASETiFY聯乘系列首度增設強化版個人化自訂設計，包括個人化角色手機殼，粉絲可在印有碇真嗣及綾波零等超人氣角色的設計上，加入姓名或字母縮寫，打造個人專屬配件。

EVANGELION個人化標誌手機殼更首度開放自由組合設計，可根據個人喜好將作品中極高辨識度的NERV標誌、第四使徒等圖案，與多款背景素材隨意配搭。

EVANGELION x CASETiFY聯乘系列有手機繩及支架。 EVANGELION x CASETiFY聯乘系列無線充電器。 EVANGELION x CASETiFY日本會場限定產品。

多款手機配件

除手機殼外，系列亦涵蓋耳機保護殼、MagSafe卡套、Apple Watch 錶帶、手提電腦及平板電腦保護殼等配件。EVANGELION x CASETiFY聯乘系列第二彈的售價為$279至$939，將2月20日起於官裝及全線門市同步開售。

CASETiFY更將於2月21日至23日期間，於日本橫濱舉行的官方「EVANGELION:30+ ; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」活動設置限定展位，屆時將推出印有活動主題圖案的會場限定產品。

