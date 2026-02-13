Sony XM6無線降噪耳機發布　全新造型、更強降噪性能及音質

Sony WF-1000XM6旗艦級全無線降噪耳機終於登場，今次更換上煥然一新的設計，內置雙晶片加強降噪性能，更有3大世界級錄音室合作調音，內外都有重大升級。

Sony XM6全無線降噪耳機有黑色及白金銀色兩款選擇，個人喜歡後者自然如石頭般的色調，今代最主要是充電盒與耳機形態都完全不一樣。流線型機身設計呈藥丸形，人體工學曲面設計，機身比上代更纖薄11%，佩戴更加貼合不易跌落。收音咪位置則以平滑無縫結構結合微孔設計，降低風噪干擾，亦令造型更加圓滑。沿用上代的高效隔音耳棉，物理性降噪之外亦柔軟親膚。

充電盒則反而改成有邊緣的設計，同樣為藥丸形，機背設有充電口及配對鍵。支援Qi無線充電、Xperia Battery Share功能。續航力方面開啟主動降噪有8小時播放，連同充電盒達24小時，快速充電5分鐘可帶來額外1小時播放。

全新降噪技術

Sony XM6多重噪音感測技術有重大提升，內置整合式處理器V2以及全新HD降噪處理器QN3e驅動的多咪高峰控制，可精準地偵測及消除噪音，令降噪效果更強勁。每邊耳機均搭載雙反饋咪高峰及雙前饋咪高峰，更有效消除中高頻噪音。

全新8.4mm驅動單元，輕量高剛性的圓頂可呈現清晰高音，柔軟邊緣帶深沉低音，邊緣部分加入缺口設計，令聲音重現更清晰順滑。跟XM6頭戴式耳機一樣，與3大格林美級數的頂尖音樂錄音室Sterling Sound、Battery Studios及Coast Mastering合作調音，更可以透過專用App，使用改良均衡器帶來10級調整選項，以及可全新自訂耳機觸控操作。