Xiaomi智能變頻抽濕機 簡約設計抽濕力強

小米新出的Xiaomi智能變頻抽濕機為圓筒形設計，底部設有萬向滾輪，可隨需要移動到客廳、睡房或廁所。機頂的LCD屏幕搭配三色指示燈環，同時顯示現時溫度和濕度，並可作觸控式設計，包括進行開關、模式選擇、目標濕度設置、兒童鎖等，即使不用專用App都能簡單操作。

雙變頻抽濕

雙變頻系統實現快速高效除濕，標榜可11分鐘降低濕度，實試抽濕機偵測到高濕度，就會自動加強抽濕力。內置的Panasonic雙旋轉變頻壓縮機及直流變頻摩打，吹出乾爽氣流，令室內濕度快速降低，更加舒適。4種智慧模式有智能、睡眠、乾衣及偏好模式，可一按選擇。

日除濕量達29L，有效覆蓋60m範圍。機後為小型4.5L水箱，但就略嫌不夠大，須頻繁倒水，或安裝膠管作外部排水，使抽濕機能夠持續工作。具備8項降噪設計，使用時不覺噪音，睡眠模式下噪音可低至30.4dB(A)，加上自動熄屏功能，設計智能貼心。