Xiaomi智能變頻抽濕機 簡約設計抽濕力強

天氣開始潮濕，抽濕機正正是香港家居必需家電之一。小米推出Xiaomi智能變頻抽濕機，以簡約利落圓筒形設計，雙變頻除濕技術吸力強勁，達29L日除濕量，纖巧細機身特別適合蝸居使用。
小米新出的Xiaomi智能變頻抽濕機為圓筒形設計，底部設有萬向滾輪，可隨需要移動到客廳、睡房或廁所。機頂的LCD屏幕搭配三色指示燈環，同時顯示現時溫度和濕度，並可作觸控式設計，包括進行開關、模式選擇、目標濕度設置、兒童鎖等，即使不用專用App都能簡單操作。
雙變頻抽濕
雙變頻系統實現快速高效除濕，標榜可11分鐘降低濕度，實試抽濕機偵測到高濕度，就會自動加強抽濕力。內置的Panasonic雙旋轉變頻壓縮機及直流變頻摩打，吹出乾爽氣流，令室內濕度快速降低，更加舒適。4種智慧模式有智能、睡眠、乾衣及偏好模式，可一按選擇。
日除濕量達29L，有效覆蓋60m範圍。機後為小型4.5L水箱，但就略嫌不夠大，須頻繁倒水，或安裝膠管作外部排水，使抽濕機能夠持續工作。具備8項降噪設計，使用時不覺噪音，睡眠模式下噪音可低至30.4dB(A)，加上自動熄屏功能，設計智能貼心。
慳電易清洗
機身後方為可水洗抗菌初濾網，可隨時拆除進行除塵清潔。內置等離子產生器，等離子殺菌率≥99.9%，並釋放高能量正負離子。採用細密銀離子濾網，阻隔大顆懸浮粒子，提供清新空氣，減少細菌滋生造成的二次污染。同時擁有一級能源標籤，整夜運作僅耗1度電，待機模式更會自動風乾機身，有效減少細菌滋生更衛生。
可透過Google Assistant和Mi Home App進行智能控制，除設置目標濕度及選擇模式，更可進行定時及延時關機等設定，以及在水箱滿水時應用程式發送提示。安全保護包括水滿自動斷電、低溫智能除霜、過載停機及兒童鎖等，確保使用安全。全新Xiaomi智能變頻抽濕機現已發售，建議零售價為$2,399。查詢：3077 3620。