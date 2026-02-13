Sony推出入門級黑膠唱盤 極簡外形輕鬆播歌

近年黑膠熱潮重來，不少歌手都會出黑膠碟專輯，更加吸引新手入坑。Sony時隔7年再次推出新款黑膠唱盤PS-LX5BT，以高音質及簡單使用為賣點，定價亦相當親民，全自動下針播放，特別適合初心用家入手。 Sony自動無線唱機PS-LX5BT雖然是入門級別，不過規格都有辦有眼，搭載高精密度MM型唱頭，針壓為2克±0.5克，呈現音場開闊、層次豐富的聲音表現。採用鋁製唱臂結合強化唱頭殼與精密軸承，追蹤性能穩定，而且可輸出清晰中音、清脆高音及深沉低音，呈現出黑膠唱片的細膩質感。

全黑簡約設計 機身以簡約全黑色利落造型，一體式成型結構可減少震動，放在任何家居都相當百搭。設有鉸鏈式透明防塵蓋，有助保持唱機清潔，同時保護唱機與唱片。黑色壓鑄鋁製轉盤播放流暢穩定；皮帶傳動系統能輸出一致的高品質音效。橡膠墊能吸收不必要的震動，並確保唱片穩固。另有臂架固定器，保護唱針不易損壞。

機身只有4個按鈕，兩個旋鈕可選擇33 ⅓及45 RPM轉速，以及7吋或12吋唱碟，增益切換提供低中高3段設定，可依照黑膠唱片的音效特性調整輸出，享受更均衡的播放效果。用家放下唱片後，只須一按播放鍵即可自動播放，從唱針落下到唱片播畢後的唱臂歸位，全程自動完成，但就只能由頭播放到尾，不會自動跳軌。

高音質簡單連接 無線唱機兼具有線及無線連接，鍍金音訊插孔支援高階纜線。內置Phono EQ及PHONO/LINE切換開關，可輕鬆連接各類音響系統。同時支援藍牙，機身上按下配對鍵即可播放，簡單直接，而且支援Hi-Res Audio及aptX/aptX Adaptive，確保無線傳輸音質不會失真。Sony自動無線唱機現已上市，售價為$3,199，想入坑黑膠碟界不妨考慮。查詢：2833 5129。