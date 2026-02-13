OpenAI指控DeepSeek「蒸餾」複製美國AI模型

OpenAI控DeepSeek「蒸餾」 複製美國AI模型

美國人工智能公司OpenAI指責中國AI公司DeepSeek正鎖定包括OpenAI在內的美國頂尖人工智能企業，利用美國尖端實驗室開發的技術成果「走捷徑」，無償複製及利用其AI模型能力。 《路透社》報道，這份備忘錄在12月12日提交給美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」，OpenAI在文件中表示，「我們觀察到與DeepSeek員工相關的帳戶，正在開發規避OpenAI存取限制的方法，透過混淆來源的第三方路由器等方式存取模型。」

涉未經授權取得模型輸出 OpenAI進一步指出，「我們也掌握資訊顯示，DeepSeek員工開發程式碼，以程式化方式存取美國AI模型並輸出內容，用於蒸餾（distillation）。」報道表示，所謂「蒸餾」技術，是讓較成熟、能力更強的舊模型，評估新模型輸出的答案質素，藉此將舊模型的知識轉移到新模型上。此技術本身不違法，但若涉及未經授權取得模型輸出，則可能觸及服務條款或法律問題。