PS5 State of Play重點懶人包　殺神John Wick首度遊戲化、Metal Gear Solid合輯（有片）

PS5 State of Play公有了《殺神John Wick》首個主題遊戲。

PlayStation於今早舉行State of Play網上發布會，介紹了多個PlayStation Studios及第三方開發商即將推出的遊戲，當中不乏驚喜之作包括由奇洛李維斯主演的《殺神John Wick》首個主題遊戲、《God of War》重製版、《Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2》合輯，並公布作品的推出日期及更多預告等。

John Wick首推遊戲 《殺神John Wick》由Saber Interactive製作，雖然未有推出日期，不過就披露了預告影片。製作人與導演Chad Stahelski、奇洛李維斯和獅門影業聯手打造，將John Wick世界觀及電影感帶到這款3A大作。遊戲的故事發生在時間線中的特定時期，並豐富了該系列龐大而豐富的背景故事。

MGS合輯第二部 《Metal Gear Solid: Master Collection》第二部將於今年8月27日在PS5上推出，合輯包含原本在PS3上推出的《Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots》、《Metal Gear Solid: Peace Walker》（PSP原作的PS3 HD合輯版），以及本系列首款掌機作品《Metal Gear: Ghost Babel》（2000年於掌機平台推出），數位版還包含《Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2》。 每款遊戲均附帶一冊劇本，內含該作品的文本內容，另附一冊完全導覽，提供故事背景與角色的深度解析。

God of War系列新作 PlayStation旗下Santa Monica Studio正式宣布將重製《God of War》希臘三部曲，同時首次公開 2D動作平台新作《God of War Sons of Sparta》今日已於PS5上架。《戰神》系列動感十足的戰鬥系統換成2D動作遊戲類型，少年Kratos將學習使用長矛和盾牌的致命技能，並駕馭被稱為「奧林匹斯恩賜」的強大神聖神器，與各種各樣的敵人作戰。

Marvel日式格鬥 《漫威鬥魂》這款融合美式漫畫與日式漫畫風格的格鬥遊戲，打造適合現代電玩呈現的全新敘事形式。將於8月6日推出，2月19日開放數位版預購。遊戲首支隊伍揭曉預告，本次我們正式公開了不敗X戰警隊，成員包括暴風女神、魔劍客、金鋼狼及危險。

其他遊戲資訊 另外State of Play亦公布了其他資訊包括4月30日推出的《SAROS》全新實機遊玩深度解析影片；《羊蹄山戰鬼》多人合作模式「Legends」，將於3月10日以免費更新形式推出；《失落星船：馬拉松》預計3月6日發售，2月27日至3月3日將舉辦全玩家開放的Server Slam測試活動；以及《007 First Light》全新劇情預告片及《4:LOOP》遊戲系統解說等。