HUAWEI Pura 90雙潛望長焦方案流出 傳10倍光學變焦再現

華為旗艦系列手機計於未來面世的 Pura 90 系列傳來新消息，最新的供應鏈消息與爆料指出，華為正致力於研發一套更具突破性的雙潛望長焦鏡頭系統。這項技術不僅有望刷新智慧型手機的變焦紀錄，更將長焦微距攝影推向全新高度。
相較於過往機種在變焦倍率與畫質之間的權衡，Pura 90 系列傳聞將搭載更強大的物理光學模組。據悉華為目前正在測試的方案中，新的雙潛望鏡頭系統能直接提供原生 10 倍光學變焦能力。這意味著在進行遠距離拍攝時，手機無需過度依賴數位演算裁切，即可捕捉到極致清晰且細節銳利的無損畫面。
回顧華為去年的 Pura 80 Ultra 與 Mate 80 系列已成功運用雙潛望配置，分別針對微距與超長焦進行優化。而 Pura 90 預計會進一步發揮多焦段覆蓋的優勢，透過兩組感光元件的協作，大幅改善影像在複雜光線下的純淨度與層次感。特別是在高倍率拍攝時，新的光學結構能確保畫面邊緣的解析度，同時減少雜訊干擾。
料結合華為獨家XMAGE 影像系統
除了硬體層面的光學升級，Pura 90 系列也將結合華為獨家的 XMAGE 影像系統，針對長焦端進行專屬調教。這種軟硬體結合的方案，除了能提升對比度與色彩還原度，也能在長焦微距模式下提供更自然的高水準虛化效果，讓微觀世界的拍攝更具層次感。
雖然目前這些細節多源自於供應鏈的早期流出的測試報告與市場預測，具體參數仍需等待華為官方正式公佈。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載