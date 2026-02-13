HUAWEI Pura 90雙潛望長焦方案流出 傳10倍光學變焦再現

華為旗艦系列手機計於未來面世的 Pura 90 系列傳來新消息，最新的供應鏈消息與爆料指出，華為正致力於研發一套更具突破性的雙潛望長焦鏡頭系統。這項技術不僅有望刷新智慧型手機的變焦紀錄，更將長焦微距攝影推向全新高度。

相較於過往機種在變焦倍率與畫質之間的權衡，Pura 90 系列傳聞將搭載更強大的物理光學模組。據悉華為目前正在測試的方案中，新的雙潛望鏡頭系統能直接提供原生 10 倍光學變焦能力。這意味著在進行遠距離拍攝時，手機無需過度依賴數位演算裁切，即可捕捉到極致清晰且細節銳利的無損畫面。