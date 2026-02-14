Galaxy S26 Ultra官方宣傳圖曝光　機角變圓潤提升手握感

隨着SAMSUNG年度旗艦Galaxy S26系列的發佈日期漸近，網上流傳的資訊亦愈見完整。知名爆料達人Evan Blass（@evleaks）近日公開了一系列號稱是Galaxy S26 Ultra的官方y效果圖，讓這部頂級旗艦的設計細節在發布會前率先完整呈現在大眾眼前。

提供四款配色選擇

從這批流出的圖片可以看到，Galaxy S26 Ultra合共提供四款配色選擇，分別為曜石黑、鈷紫、天際藍以及簡約的白色。

在整體設計上，S26 Ultra雖然延續了上一代S25 Ultra的硬朗風格，但在細節處理上作出了明顯調整。最顯著的變化在於機身四角採用了更為圓潤的弧度處理，預計能進一步提升手掌持握時的舒適度，減輕硌手感。