科技
出版：2026-Feb-14 12:45
更新：2026-Feb-14 12:45

Galaxy S26 Ultra官方宣傳圖曝光　機角變圓潤提升手握感

Galaxy S26 Ultra 官方宣傳圖全方位曝光：機身線條更圓潤、全新相機模組設計現身!

Galaxy S26 Ultra 官方宣傳圖全方位曝光：機身線條更圓潤、全新相機模組設計現身!

隨着SAMSUNG年度旗艦Galaxy S26系列的發佈日期漸近，網上流傳的資訊亦愈見完整。知名爆料達人Evan Blass（@evleaks）近日公開了一系列號稱是Galaxy S26 Ultra的官方y效果圖，讓這部頂級旗艦的設計細節在發布會前率先完整呈現在大眾眼前。

提供四款配色選擇

從這批流出的圖片可以看到，Galaxy S26 Ultra合共提供四款配色選擇，分別為曜石黑、鈷紫、天際藍以及簡約的白色。

在整體設計上，S26 Ultra雖然延續了上一代S25 Ultra的硬朗風格，但在細節處理上作出了明顯調整。最顯著的變化在於機身四角採用了更為圓潤的弧度處理，預計能進一步提升手掌持握時的舒適度，減輕硌手感。

2026 02 13 09 09 19 2026 02 13 09 09 05 20260128 news a3 Galaxy S26 系列手機傳2月25日亮相 香港電訊商開始熱身 Galaxy S26 發表日期曝光？Galaxy Unpacked 2026 邀請函流出! 在即將舉行的發表會上，主角無疑是 Galaxy S26 系列，預計將包含 Galaxy S26、Galaxy S26+ 以及頂級配置的 Galaxy S26 Ultra 三款型號。 Galaxy S26 Ultra 宣傳海報曝光 鈷紫色系及S Pen為焦點

S Pen外型更趨簡約

機背部分的視覺焦點集中在重新設計的相機模組上，鏡頭排列與外圈修飾與前代相比有細微差別，展現出更精緻的工藝感。

此外，隨機附帶的S Pen亦在視覺上作出了調整，外型設計更趨簡約。根據現有消息，三星已定於2月25日舉行Galaxy Unpacked發布會，屆時Galaxy S26、Galaxy S26+及Galaxy S26 Ultra將會正式登場，屆時這款機王在效能與拍攝上的真正實力將會全面揭曉。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

