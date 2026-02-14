Galaxy S26 Ultra官方宣傳圖曝光　機角變圓潤提升手握感

隨着SAMSUNG年度旗艦Galaxy S26系列的發佈日期漸近，網上流傳的資訊亦愈見完整。知名爆料達人Evan Blass（@evleaks）近日公開了一系列號稱是Galaxy S26 Ultra的官方y效果圖，讓這部頂級旗艦的設計細節在發布會前率先完整呈現在大眾眼前。
提供四款配色選擇
從這批流出的圖片可以看到，Galaxy S26 Ultra合共提供四款配色選擇，分別為曜石黑、鈷紫、天際藍以及簡約的白色。
在整體設計上，S26 Ultra雖然延續了上一代S25 Ultra的硬朗風格，但在細節處理上作出了明顯調整。最顯著的變化在於機身四角採用了更為圓潤的弧度處理，預計能進一步提升手掌持握時的舒適度，減輕硌手感。
S Pen外型更趨簡約
機背部分的視覺焦點集中在重新設計的相機模組上，鏡頭排列與外圈修飾與前代相比有細微差別，展現出更精緻的工藝感。
此外，隨機附帶的S Pen亦在視覺上作出了調整，外型設計更趨簡約。根據現有消息，三星已定於2月25日舉行Galaxy Unpacked發布會，屆時Galaxy S26、Galaxy S26+及Galaxy S26 Ultra將會正式登場，屆時這款機王在效能與拍攝上的真正實力將會全面揭曉。
文章獲Mobile Magazine授權轉載