HONOR等國產品牌重注大屏摺機　冀先發制人打低Apple

踏入2026年，智能手機市場的競爭焦點似乎出現了明顯轉移。根據近日科技界流出的消息顯示，華為、OPPO、小米及vivo等主流國產品牌，正逐步調整產品策略，將研發重心全面傾斜至大屏幕橫向摺疊手機，而以往受到不少女性用戶歡迎的「細摺」細機細型號，熱度則有所減退。業界推測，這波產品策略的轉變，與Apple準備進軍摺疊裝置市場有莫大關係。
華為傳延期推出Pura X2
知名爆料人數碼閒聊站日前以「OVMHh」一詞形容目前的市場格局，這代表了OPPO、vivo、小米、華為及HONOR這五大手機品牌。據指這些廠商在今年推出的新品中，絕大部分均屬於書本式的橫向大摺疊設計。這種趨勢不僅反映出廠商對大屏幕生產力的重視，更帶出了一個值得深思的問題：消費者對於細尺寸摺疊屏的需求是否正在減弱？
在具體產品布局方面，各家廠商均有顯著動作。華為近期流出的Pura X2延期傳聞，極大機會與其重新調整產品形態有關。有消息指華為正傾向開發體積更大、外觀更寬的摺疊方案，務求在視覺體驗上更接近Mate X系列。
而OPPO方面，預計會在今年三月中旬發表Find N6系列；vivo則計劃於第二季推出X Fold 6。至於小米，目前似乎正同時研發兩款重量級作品，分別是創新設計的Mix TriFold三摺屏手機，以及大眾化的大摺機Xiaomi 17 Fold。
「屏佔比」與「生產力」
此外，HONOR預計會在今年的MWC大會上率先展示Magic V6，據傳品牌內部還秘密研發一款「寬屏摺疊設備」，被視為直接對標Apple未來推出的 iPhone Fold。這場技術競賽的背後，反映出國產品牌希望在Apple正式加入戰場前，先在大屏摺疊市場站穩陣腳，建立技術護城河。
隨着各品牌陸續向大屏化靠攏，2026 年的摺疊手機市場將會由單純的「摺疊」演變為「屏佔比」與「生產力」的全面較量，最終市場份額如何瓜分，仍需視乎各品牌在系統適配與耐用度上的實際表現。
文章獲Mobile Magazine授權轉載