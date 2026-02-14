HONOR等國產品牌重注大屏摺機　冀先發制人打低Apple

踏入2026年，智能手機市場的競爭焦點似乎出現了明顯轉移。根據近日科技界流出的消息顯示，華為、OPPO、小米及vivo等主流國產品牌，正逐步調整產品策略，將研發重心全面傾斜至大屏幕橫向摺疊手機，而以往受到不少女性用戶歡迎的「細摺」細機細型號，熱度則有所減退。業界推測，這波產品策略的轉變，與Apple準備進軍摺疊裝置市場有莫大關係。

華為傳延期推出Pura X2

知名爆料人數碼閒聊站日前以「OVMHh」一詞形容目前的市場格局，這代表了OPPO、vivo、小米、華為及HONOR這五大手機品牌。據指這些廠商在今年推出的新品中，絕大部分均屬於書本式的橫向大摺疊設計。這種趨勢不僅反映出廠商對大屏幕生產力的重視，更帶出了一個值得深思的問題：消費者對於細尺寸摺疊屏的需求是否正在減弱？