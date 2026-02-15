大掃除必備小米Xiaomi G30 Max旗艦吸塵機　實試超強25000Pa吸力

年廿八洗邋遢，大掃除都要有家電幫手，小米新出這款旗艦級G30 Max吸塵機，帶來強勁吸力及智能灰塵偵測，加上大量配件組合，滿足全屋清潔需求，本來用G10一下子升級至G30 Max，吸力及性能大大提升，打掃更加得心應手。
吸力強勁設計方便
全新一代的Xiaomi無線吸塵器G30 Max，高速無刷摩打可產生高達280AW的吸力功率，自動模式噪音不算太明顯，強力模式則稍吵，但就可輕鬆去除毛髮、塵埃和較大型粒子等污垢，一吸即乾淨。設有節能、自動及強力模式，自動模式智能灰塵偵測，根據環境灰塵濃度自動調節吸力，清潔縫隙灰塵和頑固污漬同時節能省電，延長電池壽命。
具備14錐旋風分離技術，能隔離灰塵和空氣，在吸塵時及集塵格中亦可防止堵塞。內置五重過濾系統，99.98%過濾細小灰塵，散發新鮮空氣。濾網可定期拆除用清水洗淨，環保衛生。
手柄上設有LED數碼螢幕，即時顯示地面髒污程度、吸力強度、運行模式、故障等資訊。自動模式更分成綠色乾淨、黃色輕度髒污及橙色重度髒污。機身更有800mL大容量集塵格，最方便懶人不需每次倒塵，一鍵倒塵設計，打開後即可去除不需弄污雙手。
配件齊全好用
配備1+7配件，主要電動毛刷有白光LED燈照明，隱藏在黑暗角落中的灰塵更易看見，並適用於各類型地面，包括地板、瓷磚和地氈，順滑好拖，電動毛刷內置防纏結梳齒設計，利用強勁吸力集中並去除毛髮。另外還有迷你電動毛刷、寵物美容吸頭、2合1縫隙刷、梳化刷頭、2合1寬刷、可靈活彎曲至90°的多功能彎管及延長軟管，深入清潔不同環境。
4,000mAh容量電池，用電動毛刷加頭燈的強力模式下，使用時間約12分鐘，其他刷頭強力模式約為8分鐘其實未必太足夠。建議使用自動模式，電動毛刷可延長到20至35分鐘。吸塵機深色設計外形美觀，不過約5kg機身拿上手稍重，而且亦不設濕拖配件，否則更為完美。Xiaomi無線吸塵器G30 Max現已有售，建議零售價格$2249，新年不妨入手新工具大掃除清潔執屋。