大掃除必備小米Xiaomi G30 Max旗艦吸塵機　實試超強25000Pa吸力

年廿八洗邋遢，大掃除都要有家電幫手，小米新出這款旗艦級G30 Max吸塵機，帶來強勁吸力及智能灰塵偵測，加上大量配件組合，滿足全屋清潔需求，本來用G10一下子升級至G30 Max，吸力及性能大大提升，打掃更加得心應手。

吸力強勁設計方便

全新一代的Xiaomi無線吸塵器G30 Max，高速無刷摩打可產生高達280AW的吸力功率，自動模式噪音不算太明顯，強力模式則稍吵，但就可輕鬆去除毛髮、塵埃和較大型粒子等污垢，一吸即乾淨。設有節能、自動及強力模式，自動模式智能灰塵偵測，根據環境灰塵濃度自動調節吸力，清潔縫隙灰塵和頑固污漬同時節能省電，延長電池壽命。

具備14錐旋風分離技術，能隔離灰塵和空氣，在吸塵時及集塵格中亦可防止堵塞。內置五重過濾系統，99.98%過濾細小灰塵，散發新鮮空氣。濾網可定期拆除用清水洗淨，環保衛生。