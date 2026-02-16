HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro限量聯名手錶上市　抽獎送高爾夫球桿套裝

HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro限量聯名現已開售，售價$2888。

高爾夫球愛好者留意，華為推出「HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro限量聯名手錶，更特別舉行大抽獎。大獎得主可獲得 HONMA 高爾夫球桿套裝，活動送出禮品總價值超過$70000。

HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro抽獎詳情。

入手即可抽獎 由即日起至2026年4月30日，凡於指定零售商及運營商購買HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro香港原廠行貨，並於活動期內完成網上登記，即可參加抽獎。大獎得主可獲得HONMA Golf Club Full Set (Beres S-09 2 Stars, Men Set) 高爾夫球桿套裝，價值$62400)，二獎及三獎均可獲得HONMA精選禮品。

特別設計禮盒裝 今次HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro結合日本殿堂級高爾夫品牌本間高爾夫（HONMA） 的百年匠人精神與華為智能穿戴科技，以獨特黑金配色設計，更刻有HONMA標誌及兩款專屬手錶介面，外觀時尚。

專業高爾夫球場模式覆蓋全球超過17000個高爾夫球場，提供彩色3D色球道地圖、智能測距分析、果嶺精準判讀及專業練習場模式。錶面採用藍寶石玻璃，錶殼嚴選航天級鈦合金，後殼以納米晶陶瓷打造，屏幕峰值亮度高達3000nits，並擁有21天超長續航，告別電量焦慮，專注每一次完美揮桿。HONMA x HUAWEI WATCH GT 6 Pro備有曜石黑配色，建議零售價為$2888。