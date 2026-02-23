港大研放射性核種治療「狙擊」癌細胞 助患者延長存活期

近年醫學界開始引入「放射性核種治療」，為部分神經內分泌瘤（Neuroendocrine Tumours，NETs）患者帶來新希望。NETs屬罕見癌症，可出現在胰臟、腸道及肺部等器官。由於腫瘤生長緩慢且早期症狀不明顯，不少患者確診時已屬中晚期。本港每年平均錄得約百宗新症，患者需長期以藥控制病情，但傳統標靶治療及單株抗體療法常會出現抗藥性，療效亦會隨時間下降。
精準把輻射送達腫瘤 直擊癌細胞DNA
香港大學臨床醫學學院臨床腫瘤學系主任及臨床教授李浩勳及其團隊，研發了一種結合新型放射性核種治療與標靶治療概念的新療法，成功把核素和配體結合，能精準鎖定，並把放射物質帶至腫瘤細胞表面位置，並在細胞內釋放高能量、高聚焦輻射，直接破壞癌細胞DNA。在傳統治療下，患者的「無惡化存活期」約為一年，新療法則可再延長約10個月，對晚期患者而言意義重大。
李教授形容，配體如同「導航藥引」，能引導放射性物質更精確送達指定位置。「傳統體外放射治療需顧及周邊組織，劑量受到限制；而核種治療則可從細胞內部釋放輻射，針對性更高。」
治療前需先掃描評估 一生最多可接受四次
然而，並非所有患者均適合此療法。醫生需先安排特定掃描，以確認腫瘤細胞能否吸收放射性藥物。整個注射過程約35至45分鐘，隨後患者需留院觀察，並再進行掃描評估療效。由於放射性物質經腎臟代謝，療程期間需同時輸注氨基酸，以降低對腎臟的影響。李教授指出，患者一生最多只可接受4次療程，過量可能增加白血病等風險，因此必須嚴格控制劑量。他強調，整體而言療法安全性可控，但屬高度專門治療，需由具核醫學經驗的專業團隊負責。
擬拓展至兒童癌症 為癌症治療提供新方向
目前放射性核種治療主要應用於神經內分泌瘤及前列腺癌。李教授透露，團隊計劃在一年至一年半內展開更大規模的第二期臨牀研究，並與科研機構合作開發新一代核同位素及配體，長遠目標是把技術應用於鼻咽癌及神經母細胞瘤等兒童癌症。他指出，相關技術涉及核醫學、藥物設計與輻射安全管理，發展門檻較高，但若能成熟發展，將為常見癌症帶來新的治療方向。
放射性核種治療將會是普及精準醫療的重要一環，為患者提供高效且精準的治療選擇，能有效縮小腫瘤、控制症狀並延長存活期，對癌症治療具有重要參考價值，並有助推動本港醫療科技產業發展。
專欄：港大「港創未來」
簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。
(資訊)