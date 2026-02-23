港大研放射性核種治療「狙擊」癌細胞 助患者延長存活期

近年醫學界開始引入「放射性核種治療」，為部分神經內分泌瘤（Neuroendocrine Tumours，NETs）患者帶來新希望。NETs屬罕見癌症，可出現在胰臟、腸道及肺部等器官。由於腫瘤生長緩慢且早期症狀不明顯，不少患者確診時已屬中晚期。本港每年平均錄得約百宗新症，患者需長期以藥控制病情，但傳統標靶治療及單株抗體療法常會出現抗藥性，療效亦會隨時間下降。

精準把輻射送達腫瘤 直擊癌細胞DNA

香港大學臨床醫學學院臨床腫瘤學系主任及臨床教授李浩勳及其團隊，研發了一種結合新型放射性核種治療與標靶治療概念的新療法，成功把核素和配體結合，能精準鎖定，並把放射物質帶至腫瘤細胞表面位置，並在細胞內釋放高能量、高聚焦輻射，直接破壞癌細胞DNA。在傳統治療下，患者的「無惡化存活期」約為一年，新療法則可再延長約10個月，對晚期患者而言意義重大。

李教授形容，配體如同「導航藥引」，能引導放射性物質更精確送達指定位置。「傳統體外放射治療需顧及周邊組織，劑量受到限制；而核種治療則可從細胞內部釋放輻射，針對性更高。」