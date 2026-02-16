Galaxy S26 Ultra 官方預告現身 夜拍表現或成最強殺手鐧（有片）

隨著 Samsung宣布將於2月25日舉行新品發布會，市場焦點已全然落在年度旗艦 Galaxy S26 系列手機身上。雖然廠方未有如外界預期般選在 2月26日配合型號命名，但相關的宣傳攻勢已全面展開。日前 Samsung 美國官方在社交平台 X 發佈了首段針對影像功能的預告影片，明言新機將帶來更出色的低光拍攝體驗。
以低光環境拍攝為賣點
該段短片以「低光環境下的鮮艷夜色」為核心賣點，雖然官方在片段中未有明確標示受惠型號，但按照以往慣例，影像規格最強悍的 Galaxy S26 Ultra 顯然會是這次技術升級的主角。對於重視攝影性能的旗艦用戶而言，這次官方高調強調夜拍能力，無疑是為新機的感光表現與影像處理器實力打下強心針。
加強後製演算法
面對不少競爭對手紛紛改用超大型感光元件來提升進光量，Galaxy S26 Ultra 似乎走出了不同的路向。根據現有的傳聞規格顯示，新機在硬件數據上未必會追求極致的感光元件面積，反而更傾向於依仗先進的後製演算法與影像處理流程，試圖改善技術來彌補硬件限制，從而在畫質與機身厚度之間取得更佳平衡。
Mobile Magazine 短評：雖然最終的實拍畫質仍有待發表會後的深入測試來驗證，但這次預告足以反映 Samsung對新一代旗艦手機在極端光影環境下的自信。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載
No spotlight needed. Can your phone do that? 🔆 Get ready for the next level of Nightography with #GalaxyAI to light up any occasion.— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) February 12, 2026
Reserve now: https://t.co/dTlilFNoHy pic.twitter.com/hTRTenNLjL