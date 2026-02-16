Galaxy A37、A57 規格曝光 Samsung中階手機快將現身

Samsung旗下的中階主力系列亦準備迎來更新，近日在 Google Play Console 的資料庫中，正式出現了 Galaxy A37 與 Galaxy A57 的產品清單。這項資訊的流出，不僅預示著兩款新機的發佈日期已進入倒數階段，更讓外界能提前窺探其硬體配置與效能定位。
Galaxy A37 配置Android 16 系統
據流出的規格資訊，Galaxy A37 將搭載 Samsung自家研發的 Exynos 1480 處理器。在記憶體配置方面，目前曝光的型號採用了 6GB RAM，但依照往常的產品策略，市場預期正式上市時會提供更多元化的儲存空間選擇。值得關注的是，這款定位親民的手機將會直接預載最新的 Android 16 系統，確保用戶能體驗到最新的軟體功能與安全性更新。
Galaxy A57主鏡頭明顯升級
至於規格更高階的 Galaxy A57，則選擇了效能更為強勁的 Exynos 1680 處理器。除了在清單中現身的 8GB RAM 版本外，早前的 Geekbench 跑分數據更揭示該機具備 12GB RAM 的高效能選項。Galaxy A57 在螢幕表現上，維持了具備 FHD+ 解析度的 6.6 吋面板，並內建 5,000 mAh 的大容量電池，同時支援更快捷的 45W 有線快充技術，滿足長時間使用的續航需求。
影像功能方面，Galaxy A37 傳聞會迎來顯著的升級，其 5,000 萬像主鏡頭預計採用全新的 Sony IMX906 感光元件，有望提升中階機種的夜拍與細節表現；至於 800 萬像素超廣角與 500 萬像素微距鏡頭則維持不變。而 Galaxy A57 同樣配備 5,000 萬像素主鏡頭，並搭配 1,300 萬像超廣角與 500 萬像微距鏡頭的組合。在前置自拍方面，兩款型號皆同步搭載 1,200 萬像的自拍鏡頭。(來源:thetechoutlook)
Mobile Magazine 短評：這兩款新機的設計外觀隨清單圖像一同曝光，延續了 Samsung家族化的簡約風格。隨著各項核心參數塵埃落定，Galaxy A37 與 A57 顯然已做好準備，以更均衡的硬體實力與最新的系統支援。
