Galaxy A37、A57 規格曝光 Samsung中階手機快將現身

Samsung旗下的中階主力系列亦準備迎來更新，近日在 Google Play Console 的資料庫中，正式出現了 Galaxy A37 與 Galaxy A57 的產品清單。這項資訊的流出，不僅預示著兩款新機的發佈日期已進入倒數階段，更讓外界能提前窺探其硬體配置與效能定位。

Galaxy A37 配置Android 16 系統

據流出的規格資訊，Galaxy A37 將搭載 Samsung自家研發的 Exynos 1480 處理器。在記憶體配置方面，目前曝光的型號採用了 6GB RAM，但依照往常的產品策略，市場預期正式上市時會提供更多元化的儲存空間選擇。值得關注的是，這款定位親民的手機將會直接預載最新的 Android 16 系統，確保用戶能體驗到最新的軟體功能與安全性更新。