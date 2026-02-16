小米新款Xiaomi電視S Mini LED 55”只售$3699　同A Pro有咩分別？

小米電視一向性價比高，今次全新Xiaomi電視S Mini LED 55” 2026，這一款比起上代支援Google TV之外更內置天線，不用額外安裝盒子即可看數碼電視頻道。同時又比早前推出的A Pro 55"畫質更佳，搭載308背光分區QD-Mini LED技術，明暗對比更為鮮明，細節層次突出，煲劇睇電影、體育賽事與各種電視節目視覺體驗更佳。

S Mini局部調光

全新Xiaomi電視S Mini LED 55” 2026採用金屬極窄邊框設計，配備4K 3840x2160解析度。用的高階Mini LED調光技術跟LCD或低分區Mini LED螢幕不同，S Mini LED將螢幕劃分為眾多獨立的背光區域，從而精準控制影像各部分的明暗。可顯示10.7億種色彩原色顯示及94% DCI-P310影院級寬廣色域，色彩更分明。

細節清晰逼真，高達1200尼特峰值亮度，放在客廳在明亮環境下仍然可視，同時最低0.0001nitsOLED級純黑，呈現更真實的黑色影像。60Hz螢幕更新率及支援HDR10+，同時支援120Hz遊戲模式，保持遊戲畫面暢順。同時Mini LED光源結合低藍光演算法，有效減少有害藍光照射，20KHz超高頻混合調光減輕螢幕造成的眼睛疲勞，長時間觀看亦較護眼。