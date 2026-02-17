熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Feb-17 07:00
更新：2026-Feb-17 07:00

謝霆鋒手持 HONOR Magic V6 現身 史上最強續航摺疊旗艦即將登陸MWC 2026

分享：
謝霆鋒手持 HONOR Magic V6 現身 史上最強續航摺疊旗艦即將登陸MWC 2026

謝霆鋒手持 HONOR Magic V6 現身 史上最強續航摺疊旗艦即將登陸MWC 2026

adblk4

隨著年度 MWC 2026 進入倒數階段，HONOR 旗艦摺疊屏手機 Magic V6 的消息再度引發市場熱烈討論。近日，網上流傳多張謝霆鋒在片場工作的照片，其手持的一款極致纖薄摺疊屏新機成為全場焦點。據知名博主透露，該款手機正是即將登場的 HONOR Magic V6，而謝霆鋒此次露面極有可能是為該系列拍攝全新的全球宣傳短片。

謝霆鋒與 HONOR 的合作關係由來已久，他此前曾以「未來科技體驗官」的身分出席 Magic 系列發佈會，這次再度手持 Magic V6 現身，無疑增加了傳聞的可靠性。從流出的照片觀察，即便在摺疊狀態下，Magic V6 的機身依然展現出令人驚艷的輕薄感，延續了 HONOR 在摺疊屏領域對於手感的極致追求，將旗艦手機的精緻工藝推向新高度。

adblk5
即便在摺疊狀態下，Magic V6 的機身依然展現出令人驚艷的輕薄感 在性能數據方面，Magic V6 已經通過 3C 認證，最令人關注的提升在於其電力續航 近日，網上流傳多張謝霆鋒在片場工作的照片，其手中握持的一款極致纖薄摺疊屏新機成為全場焦點。據知名博主透露，該款手機正是即將登場的 HONOR Magic V6

在性能數據方面，Magic V6 已經通過 3C 認證，最令人關注的提升在於其電力續航。新機電池典型值達到驚人的水平，正式成為目前業內電池容量最大的摺疊屏旗艦。對比前代產品，這次的電量躍升顯著，徹底解決了用戶對摺疊機續航的焦慮。此外，該機亦支援 120W 有線快充，配合無線充電功能，確保用戶在重度使用下依然能迅速補充電力。

HONOR Magic V6 影像系統大升級

硬件規格方面，HONOR Magic V6 預計搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，確保各類專業應用與大型遊戲運行流暢無阻。影像系統同樣迎來大升級，配置 2 億像大感光元件主鏡頭及潛望式長焦鏡頭，讓摺疊屏手機也能擁有專業級的攝影實力。此外，這款旗艦作還具備高等級防水性能及北斗衛星通訊功能，整體配置幾乎沒有短板，在輕薄與強悍性能之間取得了完美平衡。

adblk6

HONOR Magic V6預計將於3月在巴塞隆拿舉行的 MWC 2026 正式亮相，屆時將揭曉更多關於其顯示技術與 AI 應用的細節。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務