謝霆鋒手持 HONOR Magic V6 現身 史上最強續航摺疊旗艦即將登陸MWC 2026

隨著年度 MWC 2026 進入倒數階段，HONOR 旗艦摺疊屏手機 Magic V6 的消息再度引發市場熱烈討論。近日，網上流傳多張謝霆鋒在片場工作的照片，其手持的一款極致纖薄摺疊屏新機成為全場焦點。據知名博主透露，該款手機正是即將登場的 HONOR Magic V6，而謝霆鋒此次露面極有可能是為該系列拍攝全新的全球宣傳短片。

謝霆鋒與 HONOR 的合作關係由來已久，他此前曾以「未來科技體驗官」的身分出席 Magic 系列發佈會，這次再度手持 Magic V6 現身，無疑增加了傳聞的可靠性。從流出的照片觀察，即便在摺疊狀態下，Magic V6 的機身依然展現出令人驚艷的輕薄感，延續了 HONOR 在摺疊屏領域對於手感的極致追求，將旗艦手機的精緻工藝推向新高度。