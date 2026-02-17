謝霆鋒手持 HONOR Magic V6 現身 史上最強續航摺疊旗艦即將登陸MWC 2026

隨著年度 MWC 2026 進入倒數階段，HONOR 旗艦摺疊屏手機 Magic V6 的消息再度引發市場熱烈討論。近日，網上流傳多張謝霆鋒在片場工作的照片，其手持的一款極致纖薄摺疊屏新機成為全場焦點。據知名博主透露，該款手機正是即將登場的 HONOR Magic V6，而謝霆鋒此次露面極有可能是為該系列拍攝全新的全球宣傳短片。
謝霆鋒與 HONOR 的合作關係由來已久，他此前曾以「未來科技體驗官」的身分出席 Magic 系列發佈會，這次再度手持 Magic V6 現身，無疑增加了傳聞的可靠性。從流出的照片觀察，即便在摺疊狀態下，Magic V6 的機身依然展現出令人驚艷的輕薄感，延續了 HONOR 在摺疊屏領域對於手感的極致追求，將旗艦手機的精緻工藝推向新高度。
在性能數據方面，Magic V6 已經通過 3C 認證，最令人關注的提升在於其電力續航。新機電池典型值達到驚人的水平，正式成為目前業內電池容量最大的摺疊屏旗艦。對比前代產品，這次的電量躍升顯著，徹底解決了用戶對摺疊機續航的焦慮。此外，該機亦支援 120W 有線快充，配合無線充電功能，確保用戶在重度使用下依然能迅速補充電力。
HONOR Magic V6 影像系統大升級
硬件規格方面，HONOR Magic V6 預計搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，確保各類專業應用與大型遊戲運行流暢無阻。影像系統同樣迎來大升級，配置 2 億像大感光元件主鏡頭及潛望式長焦鏡頭，讓摺疊屏手機也能擁有專業級的攝影實力。此外，這款旗艦作還具備高等級防水性能及北斗衛星通訊功能，整體配置幾乎沒有短板，在輕薄與強悍性能之間取得了完美平衡。
HONOR Magic V6預計將於3月在巴塞隆拿舉行的 MWC 2026 正式亮相，屆時將揭曉更多關於其顯示技術與 AI 應用的細節。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載