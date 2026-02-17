熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Feb-17 10:00
更新：2026-Feb-17 10:00

OPPO Find N6 旗艦摺機新年後登場 全球首發配置Snapdragon 8E5

分享：
OPPO Find N6 旗艦摺機新年後登場 全球首發配置Snapdragon 8E5

OPPO Find N6 旗艦摺機新年後登場 全球首發配置Snapdragon 8E5

adblk4

踏入2026年春季，手機市場最受矚目的焦點莫過於 OPPO 即將推出的新一代大摺機 Find N6。近日這款型號為 CPH2765 的新機正式現身 Geekbench 跑分數據庫，揭示其內置處理器方案採用了破天荒的設計。

Find N6評分處頂級旗艦水平

據最新跑分資料顯示，Find N6 將會全球首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5（亦稱 Snapdragon 8E5）的全新版本。這款處理器架構相當獨特，並未沿用標準版的 8 核心配置，而是改用業界罕見的 7 核心結構。具體數據顯示，該晶片由 2 枚4.61GHz 的超大核心配搭 5 枚 3.63GHz 的大核心組成。雖然比標準版少了一顆性能核心，但其單核成績依然達到 3524 分，多核成績則落在 9090 分，整體表現依然處於頂級旗艦水平。

adblk5
Find N6正式現身 Geekbench 跑分數據庫

Find N6正式現身 Geekbench 跑分數據庫

這項調整反映了 OPPO 對摺疊屏手機使用體驗的深度考量。雖然在極限多核爆發力上與 8 核心標準版有一定差距，但對於內部散熱空間極其珍貴的摺疊機而言，7 核心設計能更有效控制功耗與發熱。這不僅能為 Find N6 換來更穩定的高負載運行表現，也有助於提升續航力，讓整機體驗更加均衡。

除了效能配置的創新，Find N6 這次更要正面硬剛摺疊屏的「摺痕」難題。據消息指出，該機的摺痕深度將挑戰行業最淺紀錄，視覺平整度領先競爭對手，力求為用戶帶來接近平板電腦的無縫視覺體驗。

adblk6
農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

Mobile Magazine 短評：目前 OPPO Find N6 已經順利獲得入網許可，並準備了標準版與衛星通訊版兩個版本。而筆者收到風，Find N6 國際版最快3月中發表，並有望於4月初在香港上市。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務