OPPO Find N6 旗艦摺機新年後登場 全球首發配置Snapdragon 8E5

踏入2026年春季，手機市場最受矚目的焦點莫過於 OPPO 即將推出的新一代大摺機 Find N6。近日這款型號為 CPH2765 的新機正式現身 Geekbench 跑分數據庫，揭示其內置處理器方案採用了破天荒的設計。
Find N6評分處頂級旗艦水平
據最新跑分資料顯示，Find N6 將會全球首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5（亦稱 Snapdragon 8E5）的全新版本。這款處理器架構相當獨特，並未沿用標準版的 8 核心配置，而是改用業界罕見的 7 核心結構。具體數據顯示，該晶片由 2 枚4.61GHz 的超大核心配搭 5 枚 3.63GHz 的大核心組成。雖然比標準版少了一顆性能核心，但其單核成績依然達到 3524 分，多核成績則落在 9090 分，整體表現依然處於頂級旗艦水平。
這項調整反映了 OPPO 對摺疊屏手機使用體驗的深度考量。雖然在極限多核爆發力上與 8 核心標準版有一定差距，但對於內部散熱空間極其珍貴的摺疊機而言，7 核心設計能更有效控制功耗與發熱。這不僅能為 Find N6 換來更穩定的高負載運行表現，也有助於提升續航力，讓整機體驗更加均衡。
除了效能配置的創新，Find N6 這次更要正面硬剛摺疊屏的「摺痕」難題。據消息指出，該機的摺痕深度將挑戰行業最淺紀錄，視覺平整度領先競爭對手，力求為用戶帶來接近平板電腦的無縫視覺體驗。
Mobile Magazine 短評：目前 OPPO Find N6 已經順利獲得入網許可，並準備了標準版與衛星通訊版兩個版本。而筆者收到風，Find N6 國際版最快3月中發表，並有望於4月初在香港上市。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載