OPPO Find N6 旗艦摺機新年後登場 全球首發配置Snapdragon 8E5

踏入2026年春季，手機市場最受矚目的焦點莫過於 OPPO 即將推出的新一代大摺機 Find N6。近日這款型號為 CPH2765 的新機正式現身 Geekbench 跑分數據庫，揭示其內置處理器方案採用了破天荒的設計。

Find N6評分處頂級旗艦水平

據最新跑分資料顯示，Find N6 將會全球首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5（亦稱 Snapdragon 8E5）的全新版本。這款處理器架構相當獨特，並未沿用標準版的 8 核心配置，而是改用業界罕見的 7 核心結構。具體數據顯示，該晶片由 2 枚4.61GHz 的超大核心配搭 5 枚 3.63GHz 的大核心組成。雖然比標準版少了一顆性能核心，但其單核成績依然達到 3524 分，多核成績則落在 9090 分，整體表現依然處於頂級旗艦水平。