Galaxy S26 系列效能首曝光 Snapdragon 8 Elite Gen 5 領先 Exynos 2600 幾多？

Samsung 年度旗艦手機 Galaxy S26 系列已定於2月25日正式發表，隨著日期臨近，市場最關注的處理器效能數據終於流出。根據 TechManiacs 最新披露的系統資訊與跑分結果，今代 Galaxy S26 Ultra 將在全球統一採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，而 Galaxy S26 與 S26+ 則會在特定地區配備自家研發的 Exynos 2600 處理器。

從流出的測試數據分析，這兩款頂尖晶片在性能取向上有顯著分別。首先在單核心效能方面，應用於 S26 Ultra 的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 屬於「For Galaxy」的高頻版本，其 Prime 核心時脈高達 4.74GHz，對比標準版的 4.61GHz 有進一步提升。相比之下，Exynos 2600 採用的 ARM C1-Ultra 核心時脈定在 3.80GHz。由於主頻存在近 1GHz 的差距，Snapdragon 版本在單核心跑分中展現出約 16% 的優勢，這對於日常應用的反應速度及高負載單線程運算將有正面影響。