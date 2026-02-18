Galaxy S26 系列效能首曝光 Snapdragon 8 Elite Gen 5 領先 Exynos 2600 幾多？

Samsung 年度旗艦手機 Galaxy S26 系列已定於2月25日正式發表，隨著日期臨近，市場最關注的處理器效能數據終於流出。根據 TechManiacs 最新披露的系統資訊與跑分結果，今代 Galaxy S26 Ultra 將在全球統一採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，而 Galaxy S26 與 S26+ 則會在特定地區配備自家研發的 Exynos 2600 處理器。
從流出的測試數據分析，這兩款頂尖晶片在性能取向上有顯著分別。首先在單核心效能方面，應用於 S26 Ultra 的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 屬於「For Galaxy」的高頻版本，其 Prime 核心時脈高達 4.74GHz，對比標準版的 4.61GHz 有進一步提升。相比之下，Exynos 2600 採用的 ARM C1-Ultra 核心時脈定在 3.80GHz。由於主頻存在近 1GHz 的差距，Snapdragon 版本在單核心跑分中展現出約 16% 的優勢，這對於日常應用的反應速度及高負載單線程運算將有正面影響。
儘管單核表現有所差距，但在多核心協作測試中，兩者的表現卻出奇地接近。數據顯示 Exynos 2600 的多核成績僅落後 Snapdragon 版本約 2%，在實際使用中幾乎可以視為誤差範圍。這主要歸功於 Exynos 2600 採用了十核心（1+3+6）的架構設計，憑藉較多的核心數量抵銷了單一核心時脈較低的劣勢，與 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的八核心（2+6）架構在多工處理上平起平坐。
記憶體以12GB RAM 作為起步
記憶體配置方面，根據目前的系統截圖顯示，Galaxy S26 全系列機型均會以 12GB RAM 作為起步配置。雖然市場傳聞頂配的 1TB 版本 Galaxy S26 Ultra 有機會提供 16GB RAM 的選項，但本次參與效能測試的樣本機型仍維持在 12GB 規格。隨著下周正式發布會的到來，這兩款處理器在能效比以及圖像運算效能上的實際差異，將會是市場後續觀察的重點。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載