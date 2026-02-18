vivo X300 FE 規格效能首曝光　確定搭載天璣 9400 晶片

熱門搜尋:
科技
出版：2026-Feb-18 10:00
更新：2026-Feb-18 10:00

近期手機市場關於 vivo 新機的傳聞不斷，除了旗艦級的 X200 系列外，定位於次旗艦的 X300 FE 亦開始有更多具體資訊流出。據最新的海外認證資料顯示，這款型號為 V2429 的新手機已經陸續通過多個監管機構的認證，並且在知名效能評測平台 Geekbench 的數據庫中現身，進一步確認了其內部搭載的硬件規格。

據 Geekbench 6 的跑分紀錄，vivo X300 FE 的單核得分與多核得分均展現出強勁的效能表現。最受關注的處理器部分，資料顯示該機配備了一顆代號為 MT6991 的晶片，這正是聯發科最新的旗艦級行動平台天璣 9400。這顆處理器採用台積電第二代 3nm 製程技術，具備全大核架構設計，預期在處理高負載任務與日常運作時，能提供更佳的能源效率與流暢度。

vivo X300 在Geekbench跑分，單核得分與多核得分均展現出強勁的效能表現 vivo X300 測試版本顯示其搭載了 12GB RAM，並運行最新的 Android 15 作業系統

使用Android 15系統

在記憶體配置方面，X300 FE測試版本顯示其搭載了 12GB RAM，並運行最新的 Android 15 作業系統，這意味著用戶在多工處理以及系統反應速度上將有顯著的提升。除了核心規格，先前流出的藍核技術與影像系統優化預計也會在 X300 FE 上延續。雖然這款機型被視為 X200 系列的延伸或平衡版本，但由目前的硬體配置來看，其定位顯然不亞於現有的旗艦產品。

目前 vivo 尚未正式公布 X300 FE 的具體發表日期，不過隨著該機相繼通過 Bluetooth SIG 以及多個地區的認證，預計離正式登場的時間已經不遠。這款新機未來是否會引入香港市場，以及最終定價將會如何，相信會是不少尋求高性能與高性價比平衡的用家所關注的重點，讀者可持續留意相關消息。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

