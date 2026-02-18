vivo X300 FE 規格效能首曝光　確定搭載天璣 9400 晶片

近期手機市場關於 vivo 新機的傳聞不斷，除了旗艦級的 X200 系列外，定位於次旗艦的 X300 FE 亦開始有更多具體資訊流出。據最新的海外認證資料顯示，這款型號為 V2429 的新手機已經陸續通過多個監管機構的認證，並且在知名效能評測平台 Geekbench 的數據庫中現身，進一步確認了其內部搭載的硬件規格。

據 Geekbench 6 的跑分紀錄，vivo X300 FE 的單核得分與多核得分均展現出強勁的效能表現。最受關注的處理器部分，資料顯示該機配備了一顆代號為 MT6991 的晶片，這正是聯發科最新的旗艦級行動平台天璣 9400。這顆處理器採用台積電第二代 3nm 製程技術，具備全大核架構設計，預期在處理高負載任務與日常運作時，能提供更佳的能源效率與流暢度。