HONOR Watch 5 Ultra旗艦智能手錶實試　$2899買唔買得過？

農曆新年逗了利是錢，最好就是入手買Gadget！HONOR早前推出全新旗艦級HONOR Watch 5 Ultra，進軍高端級數智能手錶市場。用上頂級物料製作，加上超長續航力、專業級運動性能，算是相當有誠意之作，但都索價接近$3000，可看看以下實測再作考慮。

HONOR Watch 5 Ultra機身採用航太級鈦合金機身配藍寶石錶面打造，獲瑞士SGS五星級綜合可靠性認證，堅固耐用抗刮痕，即使戴來做運動甚至潛水都不怕損壞。足足46.3mm的錶面，戴上手仍然覺得輕盈的佩戴感。錶圈設計靈感源自太空船舷窗，八角形線條不像一般長方形或圓形的智能手錶般沉悶，甚似機械錶的造型，斯文得來不算太運動感。

1.5吋巨型屏幕視野清晰，而且具備466 x 466像素、310 PPI，使用動態錶面鮮明光亮。錶盤選擇多到用不完，而且亦會註明每一款的耗電等級。試用的機械錶設計有質感，而且更可作自訂功能，畫面亦流暢。

另一賣點是強勁續航表現，標榜單次充電可提供長達15天的超長續航，實試開啟了所有最耗電的全日健康監測、每晚睡眠監測、最高光亮度、提起手腕亮屏等所有功能，仍然可保持約7天左右的續航，而且亦支援快充，充電10分鐘即可有一天使用時間，確實相當不錯。

健康運動全面功能

健康監測方面，HONOR Watch 5 Ultra的「快速健康掃描」功能，一鍵操作，即可在短短一分鐘內完成心率、血氧、壓力與睡眠質量的全面檢測，並生成一個簡單報告。睡眠管理除了能記錄數據及每晚評分，還能使用手錶上的喇叭播放輕柔入眠音樂。實試睡眠功能，基本上都算準確，但有數晚未能偵測到半夜醒來時間。

運動方面特別增強潛水性能，符合EN13319潛水設備工程標準，支援高達40公尺深度的自由潛水模式，並能即時追蹤深度、上升與下降速度、水溫、最大深度及潛水時間，並提供導航方向與智能安全提示。內建兩款專業的閉氣訓練與測試模式，將專業潛水電腦錶功能整合進日常智能手錶。另外亦支援多種運動，亦有虛擬教練訓練課程提示。