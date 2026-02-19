Galaxy S26 Ultra傳告別1200萬像　自拍鏡頭大升級

據海外科技媒體的最新消息指出，SAMSUNG計劃在Galaxy S26 Ultra上針對前置自拍鏡頭進行硬件升級，這將是品牌在維持多年相同感光元件後，首次作出的重要改動。
從目前的技術進程來看，SAMSUNG在自拍鏡頭的感光元件選擇上一直保持相對穩定的策略。回顧過去幾代產品，從Galaxy S23 Ultra到最新的S24 Ultra，甚至是預計在明年初推出的S25 Ultra，廠方似乎都傾向於沿用同一款1,200萬像素的感光元件。
品質每一代都有提升
雖然透過影像處理器（ISP）與演算技術的優化，成像品質每一代都有所提升，但對於追求硬件突破的用戶而言，自拍鏡頭的規格確實停滯了一段時間。
最新的供應鏈消息透露，Galaxy S26 Ultra有望打破這個局面。據了解，SAMSUNG正在研發全新的前置感光元件，這意味着用戶可以期待在暗光環境下的拍攝表現、對焦速度以及動態範圍上，都會比現有型號有實質性的進步。
不過，目前的傳聞尚未確定像素數量會否進一步提升，抑或是專注於增大感光面積以換取更好的畫質純淨度。
關注主鏡頭技術
Mobile Magazine短評：除了自拍鏡頭的更迭，市場也關注Galaxy S26 Ultra在主鏡頭技術上的發展。
隨着手機攝影競爭進入白熱化階段，特別是面對國產品牌頻繁採用一吋大底感光元件的壓力，SAMSUNG如何在維持機身輕薄與光學性能之間取得平衡，將成為下一代旗艦的重要看點。
It seems that I forgot to add information about the front camera of the Galaxy S26 Ultra. It is like this: 12MP , SONY, 1/3.2" , 1.12um F2.2 85° https://t.co/w652u985XJ— Ice Universe (@UniverseIce) February 16, 2026