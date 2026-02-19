Galaxy S26 Ultra傳告別1200萬像　自拍鏡頭大升級

據海外科技媒體的最新消息指出，SAMSUNG計劃在Galaxy S26 Ultra上針對前置自拍鏡頭進行硬件升級，這將是品牌在維持多年相同感光元件後，首次作出的重要改動。

從目前的技術進程來看，SAMSUNG在自拍鏡頭的感光元件選擇上一直保持相對穩定的策略。回顧過去幾代產品，從Galaxy S23 Ultra到最新的S24 Ultra，甚至是預計在明年初推出的S25 Ultra，廠方似乎都傾向於沿用同一款1,200萬像素的感光元件。

品質每一代都有提升

雖然透過影像處理器（ISP）與演算技術的優化，成像品質每一代都有所提升，但對於追求硬件突破的用戶而言，自拍鏡頭的規格確實停滯了一段時間。