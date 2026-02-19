Nothing Phone (4a) 系列「全方位進化」　預告3月5日發表

Nothing近年在手機市場憑藉極具辨識度的透明美學與Glyph介面成功突圍，成為不少追求個性化用戶的首選。

繼早前市場流傳多項規格消息後，Nothing創辦人Carl Pei日前於社交平台X上發布了一張極具話題性的預告圖，圖中以粉紅色噴漆將Apple於3月4日發布會的邀請函覆蓋，隨即宣布將於翌日，即3月5日正式舉行發表會，推出全新Nothing Phone (4a) 系列，與科技巨人「打對台」的意圖相當明顯。

更接近旗艦機使用感

由於Nothing早前已明確表示今年不會推出Phone (4)旗艦型號，因此Phone (4a)系列將會是品牌在2026年的重心之作。