科技
出版：2026-Feb-19 13:15
更新：2026-Feb-19 13:15

Nothing Phone (4a) 系列「全方位進化」　預告3月5日發表

Nothing近年在手機市場憑藉極具辨識度的透明美學與Glyph介面成功突圍，成為不少追求個性化用戶的首選。

繼早前市場流傳多項規格消息後，Nothing創辦人Carl Pei日前於社交平台X上發布了一張極具話題性的預告圖，圖中以粉紅色噴漆將Apple於3月4日發布會的邀請函覆蓋，隨即宣布將於翌日，即3月5日正式舉行發表會，推出全新Nothing Phone (4a) 系列，與科技巨人「打對台」的意圖相當明顯。

更接近旗艦機使用感

由於Nothing早前已明確表示今年不會推出Phone (4)旗艦型號，因此Phone (4a)系列將會是品牌在2026年的重心之作。

據目前掌握的消息，這次新機並非單純的小改款，Carl Pei形容這是一次「全方位進化」，不僅在機身材質與屏幕面板有所提升，連同相機系統亦會進行深度優化，力求在中階定位中提供更接近旗艦機的使用感。

注入更多色彩元素

市場傳聞指出，Phone (4a)系列預計會推出標準版與Pro版兩種型號，內部硬體將升級至UFS 3.1儲存規格以確保系統流暢度，處理器則傾向採用高通Snapdragon 7系列晶片。

而在外觀設計上，從官方預告圖披露的黑、白、粉、藍、黃五種色彩來看，新一代產品將在標誌性的透明風格中注入更多色彩元素，打破以往相對單調的色系選擇。不過隨着硬件規格的顯著提升，預計新機的售價也會較上代產品略為調整，定位更加進取。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

