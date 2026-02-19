Huawei Band 11 Pro內置GPS　常規使用下可續航約10天

華為穿戴裝置一向以高性價比著稱，繼早前Band 10系列大受歡迎後，最新一代的HUAWEI Band 11 Pro亦即將登場。近日網上流出了這款新一代運動手環的詳細規格及售價資訊，當中最令人驚喜的是屏幕亮度與機身材質的顯著提升。
據流出的情報顯示，HUAWEI Band 11 Pro將配備一塊1.62吋的直向AMOLED屏幕(482 × 286)。這塊屏幕的最大亮點在於其峰值亮度提升至2,000 nits，這意味着即使在強烈的戶外陽光下，用戶依然能清晰閱讀錶面內容。
較以往更具金屬科技感
外型設計上，新機採用更圓潤的邊框處理，並提供鋁合金及鈦鋁合金兩種材質選擇，搭配矽膠或編織錶帶，整體質感較以往更具金屬科技感。
在功能規格方面，Band 11 Pro將內置獨立的GPS定位系統，讓用戶在進行戶外跑步或騎行時，無需攜帶手機即可記錄運動軌跡。機身同時具備50米防水性能及IP67防塵防水認證。
雖然機身重量僅約14克，但內建了300mAh電池，在省電模式下最長可續航14天，而在常規使用下則可提供約10天的電力表現。健康監測功能依舊全面，包括心率掃描、血氧偵測、壓力監控及睡眠追蹤等，並支援接聽通話與閱讀訊息通知。
香港上市時間有待確認
至於售價與上市資訊，傳聞HUAWEI Band 11 Pro將於3月初率先在海外市場發布，售價預計落在50歐元至70歐元之間，折合約$420至$590港元左右。
考慮到其具備2,000nits屏幕與內置GPS等配置，這款手環在同價位市場中具備相當強的競爭力。香港市場的具體上市時間則有待官方進一步確認。(來源:winfuture)
文章獲Mobile Magazine授權轉載