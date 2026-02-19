Huawei Band 11 Pro內置GPS　常規使用下可續航約10天

華為穿戴裝置一向以高性價比著稱，繼早前Band 10系列大受歡迎後，最新一代的HUAWEI Band 11 Pro亦即將登場。近日網上流出了這款新一代運動手環的詳細規格及售價資訊，當中最令人驚喜的是屏幕亮度與機身材質的顯著提升。

據流出的情報顯示，HUAWEI Band 11 Pro將配備一塊1.62吋的直向AMOLED屏幕(482 × 286)。這塊屏幕的最大亮點在於其峰值亮度提升至2,000 nits，這意味着即使在強烈的戶外陽光下，用戶依然能清晰閱讀錶面內容。

較以往更具金屬科技感

外型設計上，新機採用更圓潤的邊框處理，並提供鋁合金及鈦鋁合金兩種材質選擇，搭配矽膠或編織錶帶，整體質感較以往更具金屬科技感。