Momax首出平價夾耳式耳機 實試AI翻譯準確度

主打行動電源的本地品牌Momax推出全新產品，1-VIBE CLIP M.IN.D AI夾耳式耳機，特別推出iPhone 17 Pro宇宙橙色襯手機，有齊AI翻譯、清晰通話與全天候舒適佩戴，售價只需$368，今次實測這款平價AI耳機。
輕巧夾耳耳機
首次推出耳機的Momax，這款1-VIBE CLIP M.IN.D AI夾耳式耳機，定向聲學設計讓聲音傳入耳朵，同時保持環境感知，特別適合運動或工作需要。單耳機僅重4.2g，佩戴上耳不易跌落，支援觸控操作及多點連接功能，另有IPX4防水級數及7小時續航力，連同充電盒總續航30小時。
音質方面，搭配三層複合振膜11mm三磁路動圈單元，音質平衡清晰，低中高音亦分明，但聽感較封閉未夠立體，音量夠大，但就難免小量漏音。內置雙咪高峰與ENC環境降噪技術，能分析周遭噪音環境並自動增強人聲，在街頭或交通工具等嘈雜環境下，仍然保持清晰。
AI翻譯功能
這款數百元耳機賣點在於自家M.IN.D (Momax Intelligent Design)AI技術，專屬App相容iOS及Android系統，內建AI翻譯技術，可支援高達140種語言的語音翻譯，還有AI助理智能對話可作語音查詢。內置即時錄音及翻譯工具，更可利用多款模版轉化成會議記錄、思維導圖，內容皆可系統化整理於App內。
實試翻譯功能未可100%逐字翻譯，而且比較斷續，不過勝在可即時捉到重點，大致意思都可翻譯得到，速度亦可接受。留意免費AI功能只限16+語言即時翻譯、會議記錄及單聲道基本語音翻譯，更多進階功能需要購買積分才可解鎖，收費為$32起，可使用雙人即時同聲傳譯，可各戴一側耳機對話，系統便會即時翻譯語音並透過耳機播放。
耳機售價為$368，有太陽橙色、黑色、鈦色3款配色，隨盒贈送App內免費基本翻譯功能，即日起發售。
查詢：2402 3186