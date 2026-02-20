Momax首出平價夾耳式耳機 實試AI翻譯準確度

主打行動電源的本地品牌Momax推出全新產品，1-VIBE CLIP M.IN.D AI夾耳式耳機，特別推出iPhone 17 Pro宇宙橙色襯手機，有齊AI翻譯、清晰通話與全天候舒適佩戴，售價只需$368，今次實測這款平價AI耳機。

輕巧夾耳耳機

首次推出耳機的Momax，這款1-VIBE CLIP M.IN.D AI夾耳式耳機，定向聲學設計讓聲音傳入耳朵，同時保持環境感知，特別適合運動或工作需要。單耳機僅重4.2g，佩戴上耳不易跌落，支援觸控操作及多點連接功能，另有IPX4防水級數及7小時續航力，連同充電盒總續航30小時。

音質方面，搭配三層複合振膜11mm三磁路動圈單元，音質平衡清晰，低中高音亦分明，但聽感較封閉未夠立體，音量夠大，但就難免小量漏音。內置雙咪高峰與ENC環境降噪技術，能分析周遭噪音環境並自動增強人聲，在街頭或交通工具等嘈雜環境下，仍然保持清晰。