Nothing Phone (4a) 規格價格流出 三鏡頭加持性能有驚喜

Nothing 早前已預告將於3月5日舉行發布會，雖然官方一直對新機細節保持神秘感，但近日海外媒體及爆料達人已搶先將 Nothing Phone (4a) 及 Phone (4a) Pro 的具體規格、配色及歐洲市場定價公開。作為品牌今年的中階主力，這次的升級幅度似乎比預期中更有睇頭。 屏幕支援120Hz 的自適應更新率 據流出的數據，Nothing Phone (4a) 將會配備 6.78 吋 1.5K 的 AMOLED 屏幕，支援 30Hz 至 120Hz 的自適應更新率。新機有望在背蓋下搭載三鏡頭組合，由 50MP 主鏡頭 + 50MP 超廣角及 50MP 長焦鏡頭組成，支援高達 70 倍數碼變焦，這對以往定位於「a」系列的水準來說是相當顯著的升級。

傳聞 Phone (4a) 在歐洲的起步價約為 409 歐元，而 Pro 版則由 499 歐元起跳

效能方面，Geekbench 數據顯示 Phone (4a) 將採用 Snapdragon 7s Gen 4 處理器，搭配最高 12GB RAM，整體運算效能較前代有約 10% 的增長，足以應付日常社交平台及主流遊戲。 Phone (4a) 運算效能較上代增10% 至於高階版本的 Phone (4a) Pro，屏幕則微增至 6.83 吋，刷新率更進一步推升至 144Hz，務求提供更細膩的滑動體驗。Pro 版同樣配置三鏡頭系統，但長焦性能更強，據悉可實現高達 140 倍變焦，並選用 Sony 出產的感光元件。 除了屏幕與相機，Pro 版的細節處理亦更趨精緻，預計採用一體式鋁金屬中框以提升散熱效率，機背的 Glyph 燈效介面也會更新至「Glyph Matrix」設計，提供更豐富的訊息通知效果。

這次洩漏的消息也披露了機身配色方案。Phone (4a) 預計提供黑、白、粉、藍四種選擇，而 Pro 版則有黑、銀、粉三色可選。雖然設計依然保持透明機身的家族風格，但新增的色彩無疑為消費者帶來更多新鮮感。 售價部分，由於物料成本與規格升級，傳聞 Phone (4a) 在歐洲的起步價約為 409 歐元（約3,757港元），而 Phone (4a) Pro 版則由 499 歐元（約4,584港元）起跳。雖然價錢前代相比有約 50 至 90 歐元的升幅，但考慮到相機與處理器的升級，在同級中階機市場中仍具備一定的競爭力。

文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載