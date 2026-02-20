Facebook Messenger仲有冇人用？　獨立網頁將關閉一方法保持通話

又是一個時代的終結，根據Meta幫助頁面顯示，Meta即將於4月關閉獨立的Messenger網站，但網頁版用戶仍可透過Facebook收發訊息。幫助頁面上寫道：「messenger.com網站關閉後，您將被自動重定向到facebook.com/messages，以便在電腦上使用Messenger收發訊息，您可以在那裡或Messenger行動應用程式上繼續對話。」

可透過FB繼續使用

使用者切換到應用程式後，可以透過輸入PIN碼恢復聊天記錄。該PIN碼與Messenger上最初建立備份時所使用的PIN碼相同，用戶亦可以重設該PIN碼。根據TechCrunch報道，許多用戶對關閉獨立網站的決定表示不滿，尤其是部分已停用Facebook帳號但仍繼續使用Messenger的用戶。

幾個月前，Meta關閉了Messenger的獨立桌面應用程式。當時Meta引導現有用戶轉而使用Facebook而非Messenger網站繼續使用該服務。早在去年10月，Meta就可能已經預示了這個結果。

回顧Messenger的歷史，平台最初於2008年以Facebook Chat的名義推出。 2011年，Facebook Messenger成為一款獨立應用程式。一直以來Meta試圖將Messenger打造成Facebook以外的獨立應用程式。2014年，Facebook從主應用程式中移除了訊息功能，並開始引導用戶使用Messenger應用程式。2023年，Meta開始將Messenger重新整合到Facebook應用程式中。