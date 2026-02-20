消委會｜評測16款直立式吸塵機　5款推介型號最高分非Dyson？

無線直立式吸塵機愈來愈普及，夠慳位又輕巧，打掃家居比傳統吸塵機更加方便。消委會早前刊登16款於本港有售的直立式吸塵機測試結果，顯示各款產品的吸淨能力與續航力存在明顯差異，其中5款吸淨表現較佳。

測試主要參考歐洲標準EN 60312-1進行，涵蓋樣本的吸淨能力、省電表現、漏塵表現、寧靜程度及使用方便程度。型號售價由$599至$7490，當中有有名牌Dyson亦有大眾化的小米。消委會亦提醒售價除了與品牌有關，其功能、款式設計、用料及附送配件也有影響，如部分設有塵埃偵測功能、或附送寵物毛髮或小型電動吸頭、拖地配件，甚至額外可拆式充電池。惟是次測試及評分主要涵蓋吸塵機裝上主吸扒的基本功能表現，個別配件的表現及其他特別功能並不包括在測試範圍內。

4分型號一覽

Miele Triflex HX2 125 Edition（售價$4288，德國製） 優點：地板吸淨能力出色；吸頭效率佳、吸淨闊度突出；噪音水平屬樣本中最安靜。 缺點：續航力偏短，最高吸力15分鐘、最低吸力亦只有24分鐘。 總評：硬地清潔與安靜度強，適合重視使用舒適與地板清潔的人，但續航力稍不足。

Dyson V15 Detect Fluffy（售價$5990，中國製） 優點：地板吸淨能力非常突出；低吸力續航逾87分鐘，在樣本中最長；地板推動順暢。 缺點：地氈吸纖維表現較弱；寧靜程度不理想。 總評：續航與硬地表現佳，但若家中地氈多、又在意噪音就要取捨。

Bosch Unlimited 9（售價$5980，波蘭製） 優點：地板與地氈整體吸淨能力理想；充電時間只需半小時；地板移動順。 缺點：高吸力續航偏短不到10分鐘，但附送額外電池補足。 總評：性能均衡、充電快且有備用電池優勢，適合希望兼顧地板與地氈清潔的人。

Dyson V12 Origin（售價$4690，中國製） 優點：地板吸淨能力出眾；機身只有2.1kg，為同組最輕巧。 缺點：地氈吸纖維較弱；寧靜程度偏差。 總評：主打輕量與硬地清潔，適合小尺數家居或需要常常手持及抬高清潔者，但不算地氈取向。

其他型號總評

最後一款推介有小米Xiaomi G20，評分都有3.5分，價錢更平只售$1049，地板吸淨能力出色，地板推動順暢；不過高吸力續航只有7分鐘，為樣本中最短；更平的G20 Lite（售價$599）則以輕身取勝，但防塵表現不佳，只有3分。另外Philips入門款都只售$1398，能應付基本硬地清潔，但需在地氈表現、噪音或防漏塵方面作出較多妥協。

其他品牌包括Samsung Bespoke Jet Lite Multi、Tefal X-Force Flex 13.60 2in1、Bosch Unlimited 7 Aqua表現亦不錯，有3.5分，對品牌或外觀有偏好亦不妨考慮。