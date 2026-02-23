iPhone 18 Pro傳推全新酒紅配色　將帶來這5大升級

iPhone 18 Pro可能將帶來全新「酒紅色」。（設計圖片）

去年iPhone 17 Pro以鮮艷的宇宙橙色叫果粉耳目一新，來到今年9月發表的iPhone 18 Pro，Apple亦打算再下一城推出特別配色。根據彭博社記者Mark Gurman報道，Apple正在考慮為今年的 iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max推出全新「酒紅色」配色。

首次以紅色亮相 如果傳言屬實，這將是iPhone Pro和Pro Max機型首次推出紅色版本，而iPhone 18 Pro機型也將成為自iPhone 14和iPhone 14 Plus推出(PRODUCT)RED版本以來，首款推出紅色版本的iPhone機型，不過更像是較深的酒紅色，而非亮紅色。 先前有傳言稱，Apple也在考慮為iPhone 18 Pro機型推出紫色和棕色版本，但Mark Gurman表示，他認為這些配色「只是同一種紅色的變體，因為它們的色調非常相似」，換句話說這兩種配色最終可能不會推出。

至於iPhone摺機，他表示Apple計劃「避免使用鮮艷的顏色」，堅持採用更傳統的太空灰／黑色和銀色／白色。

iPhone 18 Pro相機鏡頭傳將配置可變光圈。

iPhone 18 Pro五大升級 最新報告揭示，雖然iPhone 18 Pro和Pro Max的設計應該與前代產品非常相似，但將會獲得一系列新功能和升級來吸引顧客。上周分析師Jeff Pu在與投資公司GF Securities合作發布的一份研究報告中，概述了iPhone 18 Pro機型的以下升級。 更小的動態島：有傳言稱，iPhone 18 Pro機型的Face ID照明器將被移至螢幕下方，為設備上更小的動態島鋪平道路。 可變光圈：據傳iPhone 18 Pro兩款機型的主相機保持在4800萬像素Fusion相機，但將配備可變光圈。

A20 Pro晶片：Apple下一代A20 Pro晶片預計將採用台積電第一代2nm工藝，而A19 Pro晶片則採用3nm工藝。 N2晶片：所有iPhone 17和iPhone Air機型均配備Apple自家設計的N1晶片，支援Wi-Fi 7、藍牙6和Thread功能，預計iPhone 18 Pro機型將搭載蘋果新一代N2晶片。 C2數據機：Apple為5G和LTE網路定制的C1蜂窩數據機去年在iPhone 16e中首次亮相，隨後在 iPhone Air中搭載了C1X晶片，預計在iPhone 18 Pro機型中搭載的第三代C2數據機將進一步提升效能。 消息來源：MacRumors