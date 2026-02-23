熱門搜尋:
科技
出版：2026-Feb-23 11:34
更新：2026-Feb-23 11:34

iPhone 18 Pro傳推全新酒紅配色　將帶來這5大升級

iPhone 18 Pro可能將帶來全新「酒紅色」。（設計圖片）

去年iPhone 17 Pro以鮮艷的宇宙橙色叫果粉耳目一新，來到今年9月發表的iPhone 18 Pro，Apple亦打算再下一城推出特別配色。根據彭博社記者Mark Gurman報道，Apple正在考慮為今年的 iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max推出全新「酒紅色」配色。

iPhone 18 Pro傳首次推出優雅的深紅色。（設計圖片） 之前曾傳出iPhone 18 Pro將另外有棕色及紫色。（圖片來源：MacRumors） iPhone摺機可能沿用傳統的太空灰色。（設計圖片）

首次以紅色亮相

如果傳言屬實，這將是iPhone Pro和Pro Max機型首次推出紅色版本，而iPhone 18 Pro機型也將成為自iPhone 14和iPhone 14 Plus推出(PRODUCT)RED版本以來，首款推出紅色版本的iPhone機型，不過更像是較深的酒紅色，而非亮紅色。

先前有傳言稱，Apple也在考慮為iPhone 18 Pro機型推出紫色和棕色版本，但Mark Gurman表示，他認為這些配色「只是同一種紅色的變體，因為它們的色調非常相似」，換句話說這兩種配色最終可能不會推出。

至於iPhone摺機，他表示Apple計劃「避免使用鮮艷的顏色」，堅持採用更傳統的太空灰／黑色和銀色／白色。

iPhone 18 Pro相機鏡頭傳將配置可變光圈。

iPhone 18 Pro五大升級

最新報告揭示，雖然iPhone 18 Pro和Pro Max的設計應該與前代產品非常相似，但將會獲得一系列新功能和升級來吸引顧客。上周分析師Jeff Pu在與投資公司GF Securities合作發布的一份研究報告中，概述了iPhone 18 Pro機型的以下升級。

更小的動態島：有傳言稱，iPhone 18 Pro機型的Face ID照明器將被移至螢幕下方，為設備上更小的動態島鋪平道路。

可變光圈：據傳iPhone 18 Pro兩款機型的主相機保持在4800萬像素Fusion相機，但將配備可變光圈。

A20 Pro晶片：Apple下一代A20 Pro晶片預計將採用台積電第一代2nm工藝，而A19 Pro晶片則採用3nm工藝。

N2晶片：所有iPhone 17和iPhone Air機型均配備Apple自家設計的N1晶片，支援Wi-Fi 7、藍牙6和Thread功能，預計iPhone 18 Pro機型將搭載蘋果新一代N2晶片。

C2數據機：Apple為5G和LTE網路定制的C1蜂窩數據機去年在iPhone 16e中首次亮相，隨後在 iPhone Air中搭載了C1X晶片，預計在iPhone 18 Pro機型中搭載的第三代C2數據機將進一步提升效能。

消息來源：MacRumors

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

